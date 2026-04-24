Паро: Лудогоерец живееше в илюзия, че където хване ЦСКА и Левски, ги побеждава, но не е точно така

24 април 2026, 9:02 часа 173 прочитания 0 коментара

Легендата на ЦСКА и българския футбол Аспарух Никодимов коментира представянето на „червените“ в първия двубой от полуфиналите на турнира за Купата на България срещу Лудогорец. Както е известно, момчетата на Христо Янев изиграха много силен мач в Разград и заслужено спечелиха с 2:1. Сега на „армейците“ им предстои Вечно дерби с Левски, а на 29 април е реваншът срещу „орлите“ в София.

Паро, както всички наричат именития бивш футболист и треньор, говори пред колегите от „Тема спорт“ като заяви, че Лудогорец е живял с илюзията, че където хване ЦСКА и Левски, ще ги победи, а това не е точно така. Никодимов допълни, че е хубаво за българския футбол, когато се играят толкова здрави мачове за толкова кратък период от време.

„Лудогорец са напълно преодолим отбор“

„Време е вече да се разбере, че в България чуждите треньори трудно се внедряват и постигат успехи. Случва се веднъж на десет или двайсет случая. И ние имаме специалисти, които трябва да развиваме и налагаме, а не да отписваме. Видяхме какво направи Ицо Янев в Разград. Лудогорец живееше в някаква илюзия, че едва ли не, където хване ЦСКА и Левски, ги побеждава. Но се видя, че не е точно така. Христо Янев беше и добър футболист, знае какво е ЦСКА, осъзнава значението на всеки мач, натрупа опит и в други отбори. И очевидно отиде с написано домашно в Разград. Заслужи си доверието, което получава, и мога само да му кажа голямо браво за този мач“.

„В реванша с Лудогорец ЦСКА задължително трябва да играе пак с хъс за победа. Тръгнеш ли да пазиш резултата, да бавиш времето, най-вероятно ще страдаш. Нужна е яка борба. Така, както беше в Разград и ни донесе успех. Хареса ми, че играха със самочувствие. В последните години излизахме с необясним страх срещу Лудогорец. Пък те не са с три крака, нямат по две глави. Напротив – напълно преодолим отбор са. Така че дано покажат такава увереност и характер и в реванша“.

„Ако искаш да вървиш напред, трябва да побеждаваш. Ако не става, значи още не си готов. Някой път нямаш късмет, играеш добре, но изпускаш пет-шест положения. Тогава си за съжаление. Но иначе нямаш оправдание. Хвърляш се с всички сили и показваш на какво си способен. Хубаво е, че се наредиха такива здрави мачове един след друг. Спечелим ли и в следващите, значи сме готови за нещо голямо“, заяви Аспарух Никодимов.

Бойко Димитров
