Пази за вековен отбор, но и умее да бележи: Вратарят, който доказва, че българите могат

Вратарската позиция е безспорно една от най-важните във футбола. Често във футболните среди казват, че стражът е половин отбор. Рядко обаче виждаме те да се изявяват в друга светлина, например да отбелязват голове или да правят асистенции. Героят на тази история съчетава всяко едно от изброените качества, с което прави образа си по-различен от този на средностатистическия играч под рамката. Става въпрос за вратаря на Етър Велико Търново Никола Виденов.

Интервю с Никола Виденов

Той се съгласи да говори пред Sportlive.bg и Actualno.com броени седмици преди приключването на редовния сезон във Втора лига. Виденов започва своя път още на 6-годишна възраст, когато се записва да тренира в Локомотив София. По-късно продължава да трупа опит в ЦСКА 1948, където подписва своя първи професионален договор. В кариерата си още е защитавал цветовете на Славия, Миньор Перник и Спартак Варна.

За Етър битката ще бъде ожесточена до самия край

Стражът говори за програмата на великотърновци, която не се очертава да бъде особено лека. Въпреки това той вярва, че младия колектив, събран под ръководството на Иван Иванов, би бил достатъчно боеспобен.

- Подготовката върви отлично и по план. Отборът ни е изграден изцяло от млади български момчета които имат огромен потенциал.Основният ни фокус е да се развиваме и да печелим точки с бърз и атакуващ футбол.

Относно чувството да отбележиш гол като вратар

Виденов излиза от типичната рамка за вратар и един от малкото у нас, които са отбелязвали гол. Той отбеляза във вратата на Черноморец Бургас в мач, завършил при резултат 3:3. По думите му, топката е намерила противниковата врата с известна доза късмет, но това не отнема по никакъв начин от задоволството му.

- Голът беше голяма доза късмет, бях щастлив, но в крайна сметка моята работа е да спасявам.

Може да намерите пълното интервю с Никола Виденов на сайта на Sportlive.bg.