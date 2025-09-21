Войната в Украйна:

Рядко срещано събитие: Български футболен отбор спечели бронзови медали в Шампионска лига!

21 септември 2025, 21:36 часа 379 прочитания 0 коментара
Рядко срещано събитие: Български футболен отбор спечели бронзови медали в Шампионска лига!

Българският отбор Лайтс Велико Търново спечели бронзовите медали в Шампионската лига по минифутбол на EMF, след като достигна до полуфиналите на турнира, провеждан на базата на БФС в Бояна. Това е изравняване на най-доброто постижение за български тим в историята на надпреварата.

На полуфинал Лайтс отстъпи с 0:2 срещу силния чешки тим ВКМК, който в последните години е сред водещите клубове в Европа. Въпреки загубата, българите показаха характер, организирана игра и непримиримост до последния съдийски сигнал.

Окачените бутонки

Нападателят Момчил Кузманов завърши като голмайстор на турнира със 7 попадения. Медалите и купите бяха връчени на церемония в Бояна, където българските момчета бяха аплодирани за постижението си.

ОЩЕ: "Спортните площадки или са в окаяно състояние, или ще бъдат разрушени, за да се строят блокове" (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
минифутбол информация 2025
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес