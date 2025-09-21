Рядко срещано събитие: Български футболен отбор спечели бронзови медали в Шампионска лига!

Българският отбор Лайтс Велико Търново спечели бронзовите медали в Шампионската лига по минифутбол на EMF, след като достигна до полуфиналите на турнира, провеждан на базата на БФС в Бояна. Това е изравняване на най-доброто постижение за български тим в историята на надпреварата.

На полуфинал Лайтс отстъпи с 0:2 срещу силния чешки тим ВКМК, който в последните години е сред водещите клубове в Европа. Въпреки загубата, българите показаха характер, организирана игра и непримиримост до последния съдийски сигнал.

Нападателят Момчил Кузманов завърши като голмайстор на турнира със 7 попадения. Медалите и купите бяха връчени на церемония в Бояна, където българските момчета бяха аплодирани за постижението си.

