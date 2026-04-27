Спорт:

С парите в Левски идват и проблемите! Янев или Хьогмо - един от двамата си заминава | Точно попадение (ВИДЕО)

27 април 2026, 13:45 часа 916 прочитания 0 коментара

С идването на Атанас Бостанджиев в Левски се задават нови светли хоризонти, но и нови проблеми, с които "сините" тепърва ще се сблъскат. Това бе един от водещите акценти в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Новият собственик на столичани ще вкара сериозни финансови средства в клуба, което пък автоматично ще му докара главоболията на боса на ЦСКА Валтер Папазки - всички да искат повече пари от теб само защото знаят, че разполагаш с такива.

Бостанджиев ще има главоболията на Папазки

Наско Сираков буквално взриви футболните среди у нас, след като в петък свика извънредна пресконференция, на която представи новия собственик на клуба Бостанджиев. 24 часа по-рано никой нямаше идея, че се задава нещо подобно, нито пък кой е Атанас Бостанджиев. Всичко се случи толкова бързо, че за медии и журналисти все още е необходимо време, за да асимилират процесите. И на фона на обещания за нов стадион и повече инвестиции в клуба, възникват и въпроси за опасностите, които се крият зад смяната на собствеността.

Големи перспективи пред "сините", но и потенциални проблеми

Този път "Точно попадение" по изключение събра петима спортни журналисти на Actualno и Sportlive - Джем Юмеров, Бойко Димитров, Стефан Йорданов, Янко Станчев и Николай Илиев. Всички те се обединиха около мнението, че пред Левски се откриват големи перспективи, но Бостанджиев и компания ще имат сложната задача да покажат, че на "Герена" няма да потекат потоци от пари - както към футболистите, така и към клубовете, с които ще се преговаря за нови играчи.

Атанас Бостанджиев

ЦСКА или Лудогорец - един остава без треньор при провал за Купата

Извън темата за смяната на собствеността бе обърнато внимание и на изминалото Вечно дерби, в което Христо Янев излезе с експериментален състав с мисъл да се съхрани за реванша срещу Лудогорец за Купата на България. Янев отнесе множество критики за решението си, но в студиото на "Точно попадение" по-скоро се обединиха около мнението, че не трябва да се правят драми от тази загуба срещу Левски, защото действително голямата цел е спечелването на Купата и влизане в евротурнирите.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Само че Христо Янев трябва да знае едно: ако ЦСКА загуби от Лудогорец и отпадне от Купата на България, неговият престой на "Армията" приключва. А същото най-вероятно важи и за неговия колега в Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо, защото за "орлите" остана да се надяват, че ще спечелят Купата, за да избегнат нулев сезон. И е твърде вероятно или ЦСКА, или Лудогорец да останат без треньор след двубоя на стадион "Васил Левски" в сряда вечер (29 април).

Христо Янев

Борбата и щангите отново ни донесоха спортна гордост

След като изкоментираха най-важните теми в българския футбол в сегмента "Асене, ВАР-ни", спортните журналисти се насочиха към втория сегмент на предаването - "Актуалното в спорта". А в него имаше много какво да се каже за последните значими успехи на България в спорта - от европейските първенства по борба и по вдигане на тежести до това, което прави Александър Везенков в баскетболната Евролига. 

Виртуоз в предаването, налучкване в играта за майстори и скандална прогноза за Левски - ЦСКА 1948

В сегмента "Куриози и виртуози" пък отново бе забавно, като Стефан не пропусна да се самоизтъкне за виртуоз - с нов медал от национален шампионат по лека атлетика. Още по-интересно стана в играта за майстори "Кой съм аз", където този път трябваше да се отгатват голмайстори от емблематични мачове от близкото минало, като се стигна и до налучкване на имена. А в сегмента за прогнози "В мишената" настана хаос - Джем, който симпатизира на Левски, отписа "сините" в мача срещу ЦСКА 1948 на "Герена"... 

Цялото предаване може да гледате във видеото:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА видео Левски Купа на България Лудогорец Христо Янев Атанас Бостанджиев Първа лига Студио Actualno Стефан Йорданов - автор Точно попадение Спортни рубрики Actualno.com Студио Спорт Пер-Матиас Хьогмо
Видео
Новините от днес
Новините днес