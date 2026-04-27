С парите в Левски идват и проблемите! Янев или Хьогмо - един от двамата си заминава | Точно попадение (ВИДЕО)

С идването на Атанас Бостанджиев в Левски се задават нови светли хоризонти, но и нови проблеми, с които "сините" тепърва ще се сблъскат. Това бе един от водещите акценти в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Новият собственик на столичани ще вкара сериозни финансови средства в клуба, което пък автоматично ще му докара главоболията на боса на ЦСКА Валтер Папазки - всички да искат повече пари от теб само защото знаят, че разполагаш с такива.

Бостанджиев ще има главоболията на Папазки

Наско Сираков буквално взриви футболните среди у нас, след като в петък свика извънредна пресконференция, на която представи новия собственик на клуба Бостанджиев. 24 часа по-рано никой нямаше идея, че се задава нещо подобно, нито пък кой е Атанас Бостанджиев. Всичко се случи толкова бързо, че за медии и журналисти все още е необходимо време, за да асимилират процесите. И на фона на обещания за нов стадион и повече инвестиции в клуба, възникват и въпроси за опасностите, които се крият зад смяната на собствеността.

Големи перспективи пред "сините", но и потенциални проблеми

Този път "Точно попадение" по изключение събра петима спортни журналисти на Actualno и Sportlive - Джем Юмеров, Бойко Димитров, Стефан Йорданов, Янко Станчев и Николай Илиев. Всички те се обединиха около мнението, че пред Левски се откриват големи перспективи, но Бостанджиев и компания ще имат сложната задача да покажат, че на "Герена" няма да потекат потоци от пари - както към футболистите, така и към клубовете, с които ще се преговаря за нови играчи.

ЦСКА или Лудогорец - един остава без треньор при провал за Купата

Извън темата за смяната на собствеността бе обърнато внимание и на изминалото Вечно дерби, в което Христо Янев излезе с експериментален състав с мисъл да се съхрани за реванша срещу Лудогорец за Купата на България. Янев отнесе множество критики за решението си, но в студиото на "Точно попадение" по-скоро се обединиха около мнението, че не трябва да се правят драми от тази загуба срещу Левски, защото действително голямата цел е спечелването на Купата и влизане в евротурнирите.

Само че Христо Янев трябва да знае едно: ако ЦСКА загуби от Лудогорец и отпадне от Купата на България, неговият престой на "Армията" приключва. А същото най-вероятно важи и за неговия колега в Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо, защото за "орлите" остана да се надяват, че ще спечелят Купата, за да избегнат нулев сезон. И е твърде вероятно или ЦСКА, или Лудогорец да останат без треньор след двубоя на стадион "Васил Левски" в сряда вечер (29 април).

Борбата и щангите отново ни донесоха спортна гордост

След като изкоментираха най-важните теми в българския футбол в сегмента "Асене, ВАР-ни", спортните журналисти се насочиха към втория сегмент на предаването - "Актуалното в спорта". А в него имаше много какво да се каже за последните значими успехи на България в спорта - от европейските първенства по борба и по вдигане на тежести до това, което прави Александър Везенков в баскетболната Евролига.

Виртуоз в предаването, налучкване в играта за майстори и скандална прогноза за Левски - ЦСКА 1948

В сегмента "Куриози и виртуози" пък отново бе забавно, като Стефан не пропусна да се самоизтъкне за виртуоз - с нов медал от национален шампионат по лека атлетика. Още по-интересно стана в играта за майстори "Кой съм аз", където този път трябваше да се отгатват голмайстори от емблематични мачове от близкото минало, като се стигна и до налучкване на имена. А в сегмента за прогнози "В мишената" настана хаос - Джем, който симпатизира на Левски, отписа "сините" в мача срещу ЦСКА 1948 на "Герена"...

Цялото предаване може да гледате във видеото: