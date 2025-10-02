Титуляр в Левски не бе повикан за националния си отбор

Централният защитник на Левски Кристиан Макун не бе повикан в националния отбор на Венецуела за предстоящата пауза за мачове на националните отбори. Венецуелците ще изиграят два приятелски мача – на 11 октомври гостуват на Аржентина, а три дена по-късно посрещат Белиз. Самият Макун не игра при победата на Левски над Ботев Пловдив с 1:0. На неговата позиция в центъра на защитата започна капитанът Цунами.

Венецуела не се класира на бараж за Мондиал 2026 след като загуби последния си мач

Венецуела не се класира на бараж за Световното първенство през 2026 година в САЩ, Канада и Мексико. В квалификационната група, където Кристиан Макун игра, те завършиха на осмо място. А за въпросния бараж трябваше да бъдат на седмо. Седма в последния момент стана Боливия, която победи Бразилия с 1:0 и си спечели участие на баража. Обаче венецуелците сами са си виновни, след като загубиха последния си мач от квалификациите с 3:6 от Колумбия. Прави впечатление, че за приятелските мачове треньорът на Венецуела Фернандо Батиста е повикал доста по-млади футболисти, които рядко записват минути за националния отбор.

Още: Араби кръжат около Сангаре, нападателят на Левски се готви за трансфер

Макун е начело на Първа лига с Левски

За другия отбор на Макун – Левски, положението изглежда доста по-добре. „Сините“ са на първо място в класирането на Първа лига. Те имат актив от 23 точки, които спечелиха в десет мача. В тези десет срещи те победиха седем пъти, направиха две равенства и загубиха само веднъж. Единственият непобеден тим в първенството остава Лудогорец, който е на трето място с 21 точки, но и с мач по-малко.

Още: Левски удари ЦСКА в Трета лига! (ВИДЕО)