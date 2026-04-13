Шампионски гол на Переа? Левски поведе в дербито и се докосва все повече до титлата

След подновяването на играта във второто полувреме на двубоя между ЦСКА и Левски зрителите станаха свидетели на изключително интензивни и динамични минути, в които темпото рязко се покачи. Удар на Око-Флекс от близка дистанция беше блокиран в последния възможен момент, като защитата реагира навреме и предотврати сигурна опасност. Почти мигновено ЦСКА организира бърза контраатака, но отбраната на Левски показа добра подредба и не допусна сериозно положение пред вратата си.

Переа даде аванс на "сините" в дербито с ЦСКА

Малко по-късно Костадинов се извиси над всички при центриране и отправи опасен удар с глава, който обаче премина встрани от целта. В 55-тата минута вратарят Вуцов демонстрира отличен рефлекс, намесвайки се решително след силен изстрел на Брахими и запазвайки равенството в резултата.

С напредването на двубоя натискът на "сините" постепенно се засили и логичното се случи в 70-тата минута. След добре изпълнен корнер Макун с глава насочи топката към вратата, Лапухов я изби успешно и тя попадна в наказателното поле, където Переа се ориентира най-добре и с прецизен завършващ удар я прати в мрежата за 0:1. Попадението предизвика бурна радост сред привържениците на Левски по трибуните и даде ценен аванс на тима в ключов момент от срещата.

