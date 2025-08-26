След кошмания старт на сезона: Илиан Илиев не повика нито един от ЦСКА за мачовете с Испания и Грузия

Селекционерът на националния отбор по футбол на България Илиан Илиев обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита в предстоящите световни квалификации с Испания и Грузия. Любопитното е, че в него няма нито един състезател на ЦСКА. Както е известно, „армейците“ стартираха сезона в Първа лига по кошмарен начин. Момчетата на Душан Керкез изиграха общо 5 мача в първенството, в които записаха три равенства и две поражения.

Илиан Илиев повика дебютант от ЦСКА 1948

Сред избраниците на Илиан Илиев има четирима футболисти на Левски. Става въпрос за вратаря Светослав Вуцов, централния защитник Кристиан Димитров, както и крилата Радослав Кирилов и Марин Петков. Шампионът на България Лудогорец е представен от двама играчи – Антон Недялков и Ивайло Чочев. Толкова има и клубният тим на Илиев Черно море. Повиканите играчи от състава на „моряците“ са Живко Атанасов и Васил Панайотов. Сред избраниците на Илиан Илиев има и един дебютант – Емил Ценов от ЦСКА 1948.

"Лъвовете" са в доста тежка група

България посреща Испания в квалификация за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 година. Двубоят между „лъвовете“ и европейския шампион е насрочен за 4 септември от 21:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Три дни по-късно представителният ни тим гостува на Грузия. Срещата на стадион „Борис Пайчадзе“ в Тбилиси е на 7 септември от 17:00 часа (16:00 ч. българско време). Последният отбор в нашата група е съставът на Турция.

