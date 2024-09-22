Спорт по телевизията днес – 22 септември 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 22 септември 2024 година:
10:50 ч. Moto GP: ГП на Емилия-Романя, Италия, MAX Sport 2
13:00 ч. Тенис: Лейвър Къп в Берлин, Евроспорт 1
13:00 ч. Колоездене: СП в Цюрих, жени и мъже, часовник, Евроспорт 2
13:30 ч. Футбол: Фиорентина – Лацио, Серия А, MAX Sport 3
14:00 ч. Футбол: Престън Норт Енд - Блекбърн Роувърс, Чемпиъншип, Диема спорт 2
14:30 ч. Футбол: Магдебург – Карлсруе, Втора Бундеслига, Диема спорт 1
14:30 ч. Футбол: Елверсберг – Улм, Втора Бундеслига, Нова спорт
15:00 ч. Футбол: Хетафе – Леганес, Ла Лига, MAX Sport 4
15:00 ч. Формула 1: Гран При на Сингапур, Диема спорт 3
15:30 ч. Футбол: Фейенорд - НАК Бреда, Ередивизи, Ринг
16:00 ч. Футбол: Брайтън - Нотингам Форест, Висша лига, Диема спорт 2
16:00 ч. Футбол: Монца – Болоня, Серия А, MAX Sport 3
16:30 ч. Футбол: Байер Леверкузен – Волфсбург, Бундеслига, Нова спорт
17:15 ч. Футбол: Атлетик Билбао – Селта, Ла Лига, MAX Sport 4
Левски гостува на Славия
17:30 ч. Футбол: Славия – Левски, Първа лига, Диема спорт 1
17:45 ч. Футбол: Фортуна Ситард - ПСВ Айндховен, Ередивизи, Ринг
18:00 ч. Футбол: Панатинайкос – Пансерайкос, Диема спорт 3
18:30 ч. Футбол: Манчестър Сити – Арсенал, Висша лига, Диема спорт 2
18:30 ч. Футбол: Щутгарт - Борусия Дортмунд, Бундеслига, Нова спорт
19:00 ч. Футбол: Рома – Удинезе, Серия А, MAX Sport 3
19:00 ч. Лека атлетика: Голдън Трейл, световни серии в Мамът Лейкс, Евроспорт 2
19:30 ч. Футбол: Виляреал – Барселона, Ла Лига, MAX Sport 4
Време е за дербито на Варна
20:00 ч. Футбол: Спартак Варна - Черно море, Първа лefbet Лига, Диема спорт 1
20:00 ч. NFL: Ню Орлиънс Сейнтс - Филаделфия Ийгълс, МAX Sport 2
20:00 ч. Тенис: Лейвър Къп в Берлин, Евроспорт 1
20:30 ч. Футбол: Санкт Паули - РБ Лайпциг, Бундеслига, Диема спорт 3
21:00 ч. Баскетбол: Финал за Суперкупата на Испания, Нова спорт
21:00 ч. Снукър: Инглиш оупън, финал, Евроспорт 1
21:45 ч. Футбол: Лион – Марсилия, Лига 1, Диема спорт 2
21:45 ч. Футбол: Интер – Милан, Серия А, MAX Sport 3
22:00 ч. Футбол: Райо Валекано - Атлетико Мадрид, Ла Лига, MAX Sport 4
22:30 ч. Футбол: Спортинг Лисабон – АВС, Премиер лига, Ринг
23:20 ч. NFL: Далас Каубойс - Балтимор Рейвънс, MAX Sport 2