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Спорт по телевизията днес – 22 септември 2024 г.

22 септември 2024, 10:26 часа • 503 прочитания
Спорт по телевизията днес – 22 септември 2024 г.

Спорт по българските телевизии днес – 22 септември 2024 година:

10:50 ч. Moto GP: ГП на Емилия-Романя, Италия, MAX Sport 2

13:00 ч. Тенис: Лейвър Къп в Берлин, Евроспорт 1

13:00 ч. Колоездене: СП в Цюрих, жени и мъже, часовник, Евроспорт 2

13:30 ч. Футбол: Фиорентина – Лацио, Серия А, MAX Sport 3

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14:00 ч. Футбол: Престън Норт Енд - Блекбърн Роувърс, Чемпиъншип, Диема спорт 2

14:30 ч. Футбол: Магдебург – Карлсруе, Втора Бундеслига, Диема спорт 1

14:30 ч. Футбол: Елверсберг – Улм, Втора Бундеслига, Нова спорт

15:00 ч. Футбол: Хетафе – Леганес, Ла Лига, MAX Sport 4

15:00 ч. Формула 1: Гран При на Сингапур, Диема спорт 3

15:30 ч. Футбол: Фейенорд - НАК Бреда, Ередивизи, Ринг

16:00 ч. Футбол: Брайтън - Нотингам Форест, Висша лига, Диема спорт 2

16:00 ч. Футбол: Монца – Болоня, Серия А, MAX Sport 3

16:30 ч. Футбол: Байер Леверкузен – Волфсбург, Бундеслига, Нова спорт

17:15 ч. Футбол: Атлетик Билбао – Селта, Ла Лига, MAX Sport 4

Левски гостува на Славия

Левски Спартак Варна

17:30 ч. Футбол: Славия – Левски, Първа лига, Диема спорт 1

17:45 ч. Футбол: Фортуна Ситард - ПСВ Айндховен, Ередивизи, Ринг

18:00 ч. Футбол: Панатинайкос – Пансерайкос, Диема спорт 3

18:30 ч. Футбол: Манчестър Сити – Арсенал, Висша лига, Диема спорт 2

18:30 ч. Футбол: Щутгарт - Борусия Дортмунд, Бундеслига, Нова спорт

19:00 ч. Футбол: Рома – Удинезе, Серия А, MAX Sport 3

19:00 ч. Лека атлетика: Голдън Трейл, световни серии в Мамът Лейкс, Евроспорт 2

19:30 ч. Футбол: Виляреал – Барселона, Ла Лига, MAX Sport 4

Време е за дербито на Варна

Черно море

20:00 ч. Футбол: Спартак Варна - Черно море, Първа лefbet Лига, Диема спорт 1

20:00 ч. NFL: Ню Орлиънс Сейнтс - Филаделфия Ийгълс, МAX Sport 2

20:00 ч. Тенис: Лейвър Къп в Берлин, Евроспорт 1

20:30 ч. Футбол: Санкт Паули - РБ Лайпциг, Бундеслига, Диема спорт 3

21:00 ч. Баскетбол: Финал за Суперкупата на Испания, Нова спорт

21:00 ч. Снукър: Инглиш оупън, финал, Евроспорт 1

21:45 ч. Футбол: Лион – Марсилия, Лига 1, Диема спорт 2

21:45 ч. Футбол: Интер – Милан, Серия А, MAX Sport 3

22:00 ч. Футбол: Райо Валекано - Атлетико Мадрид, Ла Лига, MAX Sport 4

22:30 ч. Футбол: Спортинг Лисабон – АВС, Премиер лига, Ринг

23:20 ч. NFL: Далас Каубойс - Балтимор Рейвънс, MAX Sport 2

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
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