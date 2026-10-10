Спрягат бивш играч на Реал Мадрид и Барселона за национален селекционер на България

Търсене на нов селекционер на националния отбор на България продължава. Както е известно, Александър Димитров подаде оставка след слабия старт на "лъвовете" в тазгодишното издание на Лигата на нациите. В следващите два мача Атанас Рибарски води националите и записа загуба от Исландия и победа над Люксембург. По тази причина има сериозна възможност Българският футболен съюз да му гласува доверие и да го остави начело.

Спрягат хърватска легенда за национален селекционер на България

По-вероятно обаче е родната централа да назначи постоянен заместник. Според повечето медии БФС търси чуждестранен специалист за нов селекционер. Сред спряганите имена са тези на Силвиньо, Александър Янкович и Едуард Йорданеску. По последна информация има нов вариант, който дори се очертава като фаворит за поста. Става въпрос за Роберт Просинечки, пише вестник "Ютарни Лист". Според изданието президентът на БФС е установил контакт с хърватската легенда веднага след загубата с 0:3 от Исландия.

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Хърватинът има богат опит начело на национални отбори, като до момента е водил селекциите на Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргизстан. Просинечки е бул асистент и в родината си, а на клубно ниво е работил в сръбския гранд Цървена звезда, турските Кайзериспор и Денизлиспор, словенския Олимпия Любляна и хърватския Рудеш. Мнозина го познават от времето му като активен футболист. Той е бил част от отборите на Реал Мадрид, Барселона, Цървена звезда, Динамо Загреб и Севиля.

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