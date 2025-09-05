Войната в Украйна:

"Дадохме максимума": Илиан Илиев разкри защо направи вътрешни промени в хода на мача срещу Испания

05 септември 2025, 00:13 часа 299 прочитания 0 коментара
"Дадохме максимума": Илиан Илиев разкри защо направи вътрешни промени в хода на мача срещу Испания

Националният селекционер Илиан Илиев даде своето мнение след загубата на "лъвовете" от Испания в двубой от квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 година. Според специалиста възпитаниците му са дали максимума. Той отчете, че "Ла Фурия Роха" имаше по-добри ситуации спрямо тези, от които ни отбелязаха. Наставникът обясни и за вътрешните промени в ход на мача - стартирането с четирима в отбрана и преминаването към блок от петима.

Сблъскахме се с един от най-добрите отбори в света

„Като цяло от себераздаването съм доволен. Опитахме се да се противопоставим. Излязохме да играем с 4 защитника, след като допуснахме двата гола, видяхме, че не можем да затваряме пространствата. По-силните отбори ги търсят, после заиграхме с пет, приехме по-ниско играта. Испания имаше повече ситуации игрово, отколкото тези, които ни вкара. Второто се опитахме да коригираме, да скъсим дистанцията, там да затваряме – доволен съм от старанието. Игрово знаем, че трябва да направим повече. Сблъскахме се с един от най-добрите отбори в света, не е лесно“, заяви Илиев след поражението на България от Испания.

Окачените бутонки

„Ние сменихме някои позиции. Това ни е работата. Като изместихме Антон вляво, малко се спряха влизанията на Ямал. Това са световна класа футболисти. Важното е един на един да не оставаме. Но пак повтарям, футболистите дадоха максимума във всяка една фаза. Малко повече респект може би имахме. Имаше няколко ситуации, в които можеше да създадем опасности, особено второто полувреме", смята той.

„Емо Ценов се справи, после Божинов, който също дебютира. Това е бъдещето – такива момчета. Показаха донякъде самочувствие срещу отбор като Испания. Ако е трудно да казваме "ако". Не беше приятно да допуснем гол толкова рано. В трудните моменти хората опитваха да ни подкрепят, благодарим! Секнаха и техния ентусиазъм. Съжалявам, че не можахме да дадем малко повече от това, което дадохме. Това означава да им създадем проблеми, удоволствието отборът ти да атакува“, завърши националният селекционер.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Сензацията е факт: Германия се издъни! Полша стъжни Нидерландия в края

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Илиан Илиев Испания отбор Световно първенство по футбол 2026
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес