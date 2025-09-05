"Дадохме максимума": Илиан Илиев разкри защо направи вътрешни промени в хода на мача срещу Испания

Националният селекционер Илиан Илиев даде своето мнение след загубата на "лъвовете" от Испания в двубой от квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 година. Според специалиста възпитаниците му са дали максимума. Той отчете, че "Ла Фурия Роха" имаше по-добри ситуации спрямо тези, от които ни отбелязаха. Наставникът обясни и за вътрешните промени в ход на мача - стартирането с четирима в отбрана и преминаването към блок от петима.

Сблъскахме се с един от най-добрите отбори в света

„Като цяло от себераздаването съм доволен. Опитахме се да се противопоставим. Излязохме да играем с 4 защитника, след като допуснахме двата гола, видяхме, че не можем да затваряме пространствата. По-силните отбори ги търсят, после заиграхме с пет, приехме по-ниско играта. Испания имаше повече ситуации игрово, отколкото тези, които ни вкара. Второто се опитахме да коригираме, да скъсим дистанцията, там да затваряме – доволен съм от старанието. Игрово знаем, че трябва да направим повече. Сблъскахме се с един от най-добрите отбори в света, не е лесно“, заяви Илиев след поражението на България от Испания.

„Ние сменихме някои позиции. Това ни е работата. Като изместихме Антон вляво, малко се спряха влизанията на Ямал. Това са световна класа футболисти. Важното е един на един да не оставаме. Но пак повтарям, футболистите дадоха максимума във всяка една фаза. Малко повече респект може би имахме. Имаше няколко ситуации, в които можеше да създадем опасности, особено второто полувреме", смята той.

„Емо Ценов се справи, после Божинов, който също дебютира. Това е бъдещето – такива момчета. Показаха донякъде самочувствие срещу отбор като Испания. Ако е трудно да казваме "ако". Не беше приятно да допуснем гол толкова рано. В трудните моменти хората опитваха да ни подкрепят, благодарим! Секнаха и техния ентусиазъм. Съжалявам, че не можахме да дадем малко повече от това, което дадохме. Това означава да им създадем проблеми, удоволствието отборът ти да атакува“, завърши националният селекционер.

