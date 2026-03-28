Тим от топ 4 на Втора лига се издъни! Друга два фаворита не грешат (Резултати)

Янтра Габрово победи с 3:1 като гост Лудогорец II в мач от 26-ия кръг на Втора лига. По този начин състава се изкачи в топ 3 с 47 точки, където измести Вихрен Сандански, който отстъпи с 0:1 при визитата си на Хебър в Пазарджик.

Янтра започна силно в Разград и поведе в резултата още в 6-ата минута чрез Асен Георгиев. 180 секунди по-късно Елисей Съров изравни за Лудогорец. Гостите от Габрово стигнаха до нов аванс в 27-ата минута чрез Мартин Райнов. Крайното 3:1 оформи Милчо Ангелов в 58-ата минута.

Фратрия спечели с 3:1 домакинството си на Миньор Перник и прекъсна серията си от три поредни мача без победа. Румен Руменов, Мирослав Маринов и Тимур Кораблин дадоха солиден аванс за формацията на Ренарс Роде. В самия край на двубоя Кевин Беманга отбеляза почетен гол за Миньор.