Оставката на Румен Радев:

Толята Нанков: Притеснително е, че ЦСКА все още не е вкарал от игра и че няма победа

22 януари 2026, 10:37 часа 321 прочитания 0 коментара

Бившият капитан на ЦСКА и треньор в тима на „армейците“ Анатоли Нанков коментира представянето на отбора в контролите по време на подготвителния лагер в Турция. Както е известно, „червените“ записаха загуби от Корона Киелце (0:2) и Млада Болеслав (1:2), както и равенство 0:0 с лидера в Украйна ЛНЗ Черкаси. На момчетата на Христо Янев им остава да изиграят още една проверка в югоизточната ни съседка срещу Нови Пазар. След това отборът се прибира у нас, където ще продължи подготовката си, а на 31 януари ще играе контрола с Дунав Русе.

Анатоли Нанков говори пред колегите от „Тема Спорт“ като сподели, че е притеснително, че ЦСКА все още не е вкарал гол от игра в контролите, както и не е записал победа. Толята, както всички наричат именития бивш футболист, допълни, че все пак се вижда подобрение в играта на „армейците“ след всеки изигран двубой.

ОЩЕ: "Кражбата" на Левски, промените в ЦСКА и заявката на Домусчиев | Точно попадение (ВИДЕО) 

„Надявам се тимът да влезе на висота в първенството“

„ЦСКА изглеждаше добре, въпреки че не успя да победи украинския лидер. Имаше желание за игра, бяха доста свежи, макар че чета, че са подлагани на сериозни натоварвания. Това е позитивен знак. Фактът, че Янев даде повече от 60 минути на доста от играчите, показва, че най-вероятно ще завърти състава за следващата контрола, която е само два дни по-късно срещу Нови пазар. До голяма степен това изглежда титулярният състав, на който ще се разчита в началото на пролетта. Очаквам най-много две-три промени за двубоя срещу Арда, но ще имаме още по-добра представа след последната зимна контрола с Дунав Русе в България. Мисля, че Христо Янев ще си направи изводите от финалните два мача в Турция и ще избистри отбора“.

Анатоли Нанков

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„В защита тимът стоеше доста добре. Теодор Иванов заслужава похвали за няколко отлични отигравания. Делова също беше стабилен. Създаде се и напрежение пред противниковата врата. Със сигурност е притеснително, че ЦСКА все още не е вкарал от игра и че няма победа. Да, от една страна, това са само контроли, но всеки позитивен резултат носи увереност и самочувствие. Надявам се, че тимът ще спечели последните си два зимни мача и ще влезе на висота в първенството. Хубавото е, че върви във възходяща линия и с всяка следваща контрола се представя на по-добро ниво“, сподели бившият капитан на ЦСКА.

ОЩЕ: Димитър Бербатов разкри дали има шанс да стане част от ръководството на ЦСКА

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Христо Янев Анатоли Нанков
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес