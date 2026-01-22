Толята Нанков: Притеснително е, че ЦСКА все още не е вкарал от игра и че няма победа

Бившият капитан на ЦСКА и треньор в тима на „армейците“ Анатоли Нанков коментира представянето на отбора в контролите по време на подготвителния лагер в Турция. Както е известно, „червените“ записаха загуби от Корона Киелце (0:2) и Млада Болеслав (1:2), както и равенство 0:0 с лидера в Украйна ЛНЗ Черкаси. На момчетата на Христо Янев им остава да изиграят още една проверка в югоизточната ни съседка срещу Нови Пазар. След това отборът се прибира у нас, където ще продължи подготовката си, а на 31 януари ще играе контрола с Дунав Русе.

Анатоли Нанков говори пред колегите от „Тема Спорт“ като сподели, че е притеснително, че ЦСКА все още не е вкарал гол от игра в контролите, както и не е записал победа. Толята, както всички наричат именития бивш футболист, допълни, че все пак се вижда подобрение в играта на „армейците“ след всеки изигран двубой.

„Надявам се тимът да влезе на висота в първенството“

„ЦСКА изглеждаше добре, въпреки че не успя да победи украинския лидер. Имаше желание за игра, бяха доста свежи, макар че чета, че са подлагани на сериозни натоварвания. Това е позитивен знак. Фактът, че Янев даде повече от 60 минути на доста от играчите, показва, че най-вероятно ще завърти състава за следващата контрола, която е само два дни по-късно срещу Нови пазар. До голяма степен това изглежда титулярният състав, на който ще се разчита в началото на пролетта. Очаквам най-много две-три промени за двубоя срещу Арда, но ще имаме още по-добра представа след последната зимна контрола с Дунав Русе в България. Мисля, че Христо Янев ще си направи изводите от финалните два мача в Турция и ще избистри отбора“.

„В защита тимът стоеше доста добре. Теодор Иванов заслужава похвали за няколко отлични отигравания. Делова също беше стабилен. Създаде се и напрежение пред противниковата врата. Със сигурност е притеснително, че ЦСКА все още не е вкарал от игра и че няма победа. Да, от една страна, това са само контроли, но всеки позитивен резултат носи увереност и самочувствие. Надявам се, че тимът ще спечели последните си два зимни мача и ще влезе на висота в първенството. Хубавото е, че върви във възходяща линия и с всяка следваща контрола се представя на по-добро ниво“, сподели бившият капитан на ЦСКА.

