Томислав Стипич: ЦСКА е първият клуб, в който не успях да се запозная с президента или хората, които взимат решенията!

Един от бившите треньори на ЦСКА Томислав Стипич разкри любопитни факти за престоя си в българския гранд. Както е известно, той пое „армейците“ през лятото на 2024-та, но бе уволнен след само пет мача начело на тима. 46-годишният наставник говори пред колегите от „Блиц“ като призна, че ЦСКА е единственият клуб в неговата кариера, в който не е успял да се запознае с президента или хората, които взимат решенията.

В момента Томислав Стипич е без работа, след като за последно води мароканския Фес. Той обаче продължава да следи какво се случва в ЦСКА и дори е в Анталия, където ще има възможност да гледа на живо втората контрола на „армейците“ на турска земя. Утре „червените“ се изправят срещу състава на Млада Болеслав.

„Времето ми в ЦСКА бе кратко и интензивно – като нещастна любовна история“

„Разбира се, следя всичко. Много се радвам на строежа на стадиона, както и на всички хора, които обичат ЦСКА. Известно е в цял свят, че много клубове имат сериозни спортни затруднения по време на строителен период. По някакъв начин тогава всичко е строителна площадка – както на терена, така и извън него“.

„Клубът се намира в трансформационна фаза и търси стабилност, което е напълно нормално в такава ситуация. Представянето все още не кара феновете да се гордеят. Смятам, че сега трябва да се съсредоточи вниманието върху това едно „ухапване от комар“ да не предизвиква отново земетресение в спортен план“.

„Моето време беше кратко и интензивно – като нещастна любовна история. Това е първият клуб, в който не успях да се запозная с президента или с хората, които вземат решенията. С времето ЦСКА отново ще намери пътя към старата си сила. Връзката ми с феновете и намеренията ми бяха добри и честни“, каза Стипич.

