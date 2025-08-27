Трансферен удар: ЦСКА 1948 взима без пари национал на Грузия!

ЦСКА 1948 ще направи сериозен трансферен удар, след като е на крачка от привличането на грузински национал. Ства въпрос за 30-годишния централен защитник Лаша Двали. В родината на бранителя съобщиха, че той е пристигнал в София във вторник, 26 август. Опитният футболист ще премине задължителните медицински прегледи, след което ще подпише своя договор с тима от Бистрица и ще бъде представен официално.

ЦСКА 1948 няма да плаща трансферна сума за Лаша Двали, тъй като той е свободен агент. За последно защитникът носи екипа на кипърския АПОЕЛ Никозия, но договорът му изтече и не бе подновен. Грузинският национал ще подпише контракт за срок от три години с българския отбор. Вчера финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов също анонсира привличането на централния бранител.

Бранителят има сериозна визитка

В кариерата си Лаша Двали е преминал през множество отбори. Сред тях са Сконто Рига, Рединг, Касъмпаша, Дуисбург, Сласк Вроцлав, Иртиш, Погон Шчечин и Ференцварош. Централният защитник има 45 мача за националния отбор на Грузия, в които се е отличил с едно попадение. Той бе част от състава, който представя страната на Европейското първенство в Германия през миналото лято. Двали взе участие във всичките четири мача на Грузия в надпреварата, като във всеки един от тях записа пълни 90 минути на терена.

