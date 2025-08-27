Войната в Украйна:

Трансферен удар: ЦСКА 1948 взима без пари национал на Грузия!

27 август 2025, 09:40 часа 383 прочитания 0 коментара
Трансферен удар: ЦСКА 1948 взима без пари национал на Грузия!

ЦСКА 1948 ще направи сериозен трансферен удар, след като е на крачка от привличането на грузински национал. Ства въпрос за 30-годишния централен защитник Лаша Двали. В родината на бранителя съобщиха, че той е пристигнал в София във вторник, 26 август. Опитният футболист ще премине задължителните медицински прегледи, след което ще подпише своя договор с тима от Бистрица и ще бъде представен официално.

ЦСКА 1948 няма да плаща трансферна сума за Лаша Двали 

ЦСКА 1948 няма да плаща трансферна сума за Лаша Двали, тъй като той е свободен агент. За последно защитникът носи екипа на кипърския АПОЕЛ Никозия, но договорът му изтече и не бе подновен. Грузинският национал ще подпише контракт за срок от три години с българския отбор. Вчера финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов също анонсира привличането на централния бранител.

Национален отбор по футбол на Грузия Хвича Кварацхелия Лаша Двали

Бранителят има сериозна визитка 

В кариерата си Лаша Двали е преминал през множество отбори. Сред тях са Сконто Рига, Рединг, Касъмпаша, Дуисбург, Сласк Вроцлав, Иртиш, Погон Шчечин и Ференцварош. Централният защитник има 45 мача за националния отбор на Грузия, в които се е отличил с едно попадение. Той бе част от състава, който представя страната на Европейското първенство в Германия през миналото лято. Двали взе участие във всичките четири мача на Грузия в надпреварата, като във всеки един от тях записа пълни 90 минути на терена.

ОЩЕ: Капитанът на "червените", който бе спряган за Левски, напуска ЦСКА 1948

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ФК ЦСКА 1948 Грузия отбор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес