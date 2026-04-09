Веласкес получи Х фактора, който да върне Левски на победния път

Столичният гранд и временен лидер в класирането в Първа лига - Левски, претърпя разочарование през миналия уикенд, след като загуби ценни две точки в битката за титлата при визитата си на новака Добруджа в Добрич. Сега авансът на "сините" пред втория Лудогорец е 7 точки, като Хулио Веласкес ще опита да го задържи такъв поне до финалните плейофи, а за това ще може да разчита и на един Х фактор в неговия тим.

Акрам Бурас отново на линия за Левски

Тази вечер "сините" домакинстват на Арда Кърджали в среща от 29-ия кръг на Първа лига, като освен домакинския фактор, Веласкес ще разполага и с много важен футболист на терена - Акрам Бурас. Именно 24-годишният полузащитник липсваше осезаемо на Левски срещу Добруджа, тъй като е футболист, който се утвърди сред стартовите 11 на "Герена" и е способен да задава темпото на игра и да измисля креативни действия на терена.

Още: Отгледан на “Герена“, за да спаси ЦСКА: Невероятната съдба на новия герой на “Армията“

Сега Бурас се завръща в групата на Левски и по всяка вероятност ще бъде използван от Веласкес срещу Арда. Той изтърпя наказанието си и освен това ще бъде със свежи сили за мача с тима от Кърджали. Очаква се Бурас да има важна роля и в следващия мач срещу ЦСКА, който е на 13 април, понеделник, на Националния стадион "Васил Левски".

Иначе извън групата на Левски остават Майкон и Кристиян Димитров, като първият изтърпява наказание, а вторият получи контузия. В лазарета остават и Мустафа Сангаре и Карл Фабиен, като ще е интересно дали Веласкес ще излезе с новия нападател Марко Дуганджич като титуляр срещу Арда, или ще използва друг човек на върха на атаката.

Още: Ходът на Домусчиев, който удари най-силно по Левски и е напът да промени историята