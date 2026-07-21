"Вие сте мазохисти!": Тартор на Сектор "Г" с послание до ръководството на ЦСКА

Напрежението в ЦСКА се покачва с всеки изминал ден, а "червените" фенове не пропускат възможност, за да призоват за оставката на треньора Христо Янев. Въпреки че изведе тима до Купата на България, което осигури на "армейците" участие в евротурнирите за първи път от две години насам, мнозина смятат, че родният специалист не е подходящ за поста. Неубедителни изяви в контролите и срещу Дери Сити на старта на предварителната фаза в Лига Европа засилиха слуховете около бъдещето на наставника, а равенството със Славия в първия кръг от Първа лига съвсем застраши поста му.

Тартор на Сектор "Г" продължава недоволството си от Христо Янев

"Армейците" показаха слаба игра в Овча купе, откъдето си тръгнаха с точка от равенството 0:0. След последния съдийски сигнал феновете на ЦСКА по трибуните огласиха стадион "Александър Шаламанов" с викове: "Оставка!". Янев коментира тези призиви в интервюто си след мача, като заяви, че е готов да напусне поста си в името на отбора. Един от тарторите на "червените" Росен Петров - Животното, който е сред основните критици на треньора, използва момента, за да отправи пореден коментар.

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"До ръководството на ЦСКА: Вие сте мазохисти", написа Росен Петров и добави смеещ се емотикон, след като не остана доволен от видяното в Овча купел. Преди месец Животното даде да се разбере, че според него Христо Янев не е подходящ за поста. Повод за критиките му се превърна загубата с 0:4 от украинския Полесие Житомир. Двубоят бе част от предсезонната подготовка на "армейците". Тогава Петров заяви следното: "Както мачовеее с говедата така и контролите "нямат" значение, резултата от тях също, но треньора има... а в ЦСКА треньорът е скандално, невъобразимо, феноменално слаб! Мен ме е срам, някакви абсолютни анонимници дето дори името не съм им чувал да ни ПРЕБИЯТ с 4 гола, при това на 0! Играчи ли нямаме бе, безсрамник!? Ще откриваме стадион, в Европа ще ходим, фен карти, абонаменти... с подобна продукция, как ще стане!? За 10 месеца да не мръднеш и милиметър в игрови план... Качества, 0."

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