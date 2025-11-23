Задава се нещо голямо: ЦСКА наелектризира мрежата със загадъчно видео

Българският футболен гранд ЦСКА публикува загадъчно видео в социалните мрежи, с което предупреди обществеността, че се задава нещо на 3 декември. "Червените" качиха кратко видео от Националния стадион "Васил Левски", където понастоящем играят домакинските си мачове, а кадрите символизират как се загасят светлините на стадиона и настава тъмница в Борисовата градина.

ЦСКА готви нещо за феновете на 3 декември

Не е ясно какво точно ще представят от ЦСКА на 3 декември, но е много вероятно то да е свързано с новия стадион "Българска армия", който се намира в непосредствена близост до "Васил Левски" и в момента стои на тъмно, тъй като е в процес на реновиране. Възможно е ЦСКА да включи светлините на стадиона и да покаже докъде е строежът, по който все още има работа за вършене.

Феновете на ЦСКА допускат и друга новина - свързана с базата в Панчарево или друг инфраструктурен проект на "червените". Какво готвят от ЦСКА, ще стане ясно на 3 декември. Ето и загадъчното видео на ЦСКА, публикувано във Фейсбук:

