"Защо 14 години по-късно? Лудогорец опитва да навакса на Левски с всички средства - не само футболни"

Терените в българския футбол действително са покъртителни, но защо сега Лудогорец се сети за тях - след 14 години на хегемония в шампионата? Този въпрос бе поставен на дневен ред в последния епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Журналистите Стефан Йорданов, Николай Илиев и Ивайло Илиев се обединиха около мнението, че таймингът на събитията не е случаен, а Лудогорец се опитва да навакса на лидера Левски с всички възможни средства - не само на футболния терен, но и извън него.

Сега ли Кирил Домусчиев се сети, че терените у нас са покъртителни?

"Нямам представа дали това няма нещо общо с първата от много години, в които Лудогорец няма сигурност, че ще стане шампион. Левски е със 7 точки напред. Лудогорец, откакто дойде Хьогмо, виждаме резултати и игра. Но в същото време Левски си запазва нивото и Лудогорец може и да не ги настигне. Това може както да е съвпадение, така и да не е", коментира Николай Илиев.

Таймингът на атаката на Лудогорец срещу БФС - важен и през призмата на Левски

"Аз съм съгласен с Кирил Домусчиев, че не са ни прекрасни стадионите, ама предишните 14 години пък не бяха по-хубави. Сега ли се сети? Според мен не е съвпадение, че сега излиза с тази позиция, когато Лудогорец е в това положение", добави още Николай Илиев. Неговият колега Ивайло Илиев допълни: "Таймингът е много умело избран."

"Първата декларация ме завари на "Герена" - една от първите ни реакции беше: "Да, абсолютно сме съгласни, но защо 15 години по-късно". 14 или 15 години по-късно се сетихме, че играем на такива терени. Таймингът е любопитен и от гледна точка на Левски, защото се случи точно между двата мача с Лудогорец. Има някакви изгледи Лудогорец да опита да навакса разликата с всички средства, не само футболни", каза още Ивайло Илиев.

