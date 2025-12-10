Бивши ученици от Бургас създадоха литературен кабинет в памет на своя директор

Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ създаде кабинет, посветен на най-дългогодишния директор на училище – не само в историята на гимназията, но и в Бургас. Такъв кабинет няма другаде – не защото е модерен и съвременен, а защото носи паметта и духа на човека, на чието име е посветен – Веселин Пъйнев. Той си отиде в навечерието на първия учебен ден през 2023 г.

Веселин Пъйнев отдаде на Строителния техникум над 30 години от живота си. Той бе двигателят, пазителят и моралният компас на училището – човек, посветил се на мисията да издига авторитета на гимназията, да развива талантите на учениците и да създава общност, която да вярва в себе си и в бъдещето си.

„Той беше поетична душа – учител, заместник-директор, директор. Ние го помним, днешните ученици – не. И точно затова искаме чрез този кабинет да съхраним паметта за него и тя да достига до всички след нас. Благодарим на Община Бургас, че ни подкрепи и ни даде възможност не само да пазим училищната собственост, но и да я надграждаме и облагородяваме,“ каза при откриването инж. Даниела Симеонова - директор на гимназията.

Идеята за кабинета се ражда преди година, когато Минка Кюркчиева - бивш ученик и бивш заместник-директор, предлага инициативата и за кратко време обединява цялата училищна общност около стремежа паметта за Веселин Пъйнев да бъде увековечена именно в юбилейната за училището 2025 година, когато то навършва 65 години.

„Първоначално си представяхме кабинета като подарък от бившите ученици към настоящите и бъдещите. Но когато споделих тази идея, тя стана обща – и за бивши служители, и за настоящи учители, и за приятели на училището, които не са учили тук, но познаваха господин Пъйнев“, разказа Минка Кюркчиева. Тя благодари специално на инж. Жаклина Лазова – бивш възпитаник и настоящ преподавател, която създава цялостната визия и изпълнение на новото пространство.

„Връхлетяха ме много чувства – радост, мъка, благодарност и гордост. Прекланям се пред организаторите, които с неумолима воля превърнаха този проект в реалност. Обичайте гимназията така, както я обичаше Веселин, и пазете паметта за него,“ сподели съпругата на Веселин Пъйнев – Маргарита.

Най-яркият знак за любовта и уважението към него е огромната подкрепа към инициативата: над 110 дарители, доброволци и приятели на гимназията участват със средства, личен труд и сърце, за да превърнат идеята в реалност. На откриването присъстваха десетки бивши възпитаници, учители и настоящи строители – хора, чиито пътища са се пресекли с този на Веселин Пъйнев и които и днес пазят спомена за неговата доброта и човечност. Голяма част от тях вече са имена в строителния бранш не само в Бургас, но и в страната и чужбина.

В края на тържеството бившите възпитаници инж. Невзат Топал, Нихат Топал и Жельо Черкезов връчиха символичния ключ от литературния кабинет на председателя на ученическия съвет. „Прекарвайте време тук. Творете. Развивайте се. Давайте всичко от себе си за училището – така, както и то ще го дава за вас,“ пожела на учениците Жельо Черкезов.

Учениците на Строителния вече имат ново място, където да се събират, да творят и да се изявяват – кабинет със съвременна визия, мебели и материали, но съхранил духа на миналото чрез хартиени книги, снимки от историята и стихосбирките на своя най-дългогодишен директор.