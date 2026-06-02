Бургас се преклони пред делото на Христо Ботев

С дълбока признателност и уважение в Бургас беше почетен Денят на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Възпоменателната церемония започна точно в 12:00 часа с двуминутния вой на сирени, който днес отбелязва и 150-та годишнина от гибелта на поета революционер.

В поклонението пред паметника на Христо Ботев в Морската градина се включиха представители на местната власт, на образователните и културните институции в града, както и множество жители и гости.

В знак на почит към безсмъртното дело на героите бе проведен и военен ритуал, в който участваха представителни войскови части от Военноморска база Атия и Бургаския духов оркестър, а представители на православното духовенство отслужиха заупокойна молитва.

Събитието завърши с едноминутно мълчание на колене в знак на признателност към безсмъртния пример на героите по родолюбие и достойнство.