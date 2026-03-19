Филхармонията на театър "Джузепе Верди" идва в Бургас

Бургас посреща това лято Филхармонията на театър „Джузепе Верди“ от Салерно. На 10 август сцената на Летния театър ще се превърне в домакин на впечатляващ концерт под открито небе. За първи път българската публика ще има възможност да се докосне до автентичното звучене на една от най-значимите музикални институции в Южна Италия, която повече от две десетилетия е гръбнак на оперния живот в Салерно и партнира на световни имена като Пласидо Доминго, Анна Нетребко и Соня Йончева.

Гостуването в Бургас подчертава ролята на града като важен културен център по Черноморието, особено през летния сезон, когато откритите сцени привличат публика от страната и чужбина. Концертът ще бъде дирижиран от маестро Гуидо Манкузи – музикант с дълбока връзка с България и работил с оперната легенда Гена Димитрова, което придава допълнителна символика и приемственост между италианската и българската школа. Програмата е посветена на Джузепе Верди и включва емблематични произведения от „Травиата“, „Риголето“ и „Аида“, а към оркестъра ще се присъедини италианският баритон Марко Ди Сапия, като се очаква и участие на още солисти. Билетите за събитието вече са в продажба, като първите 150 за всяка дата са на преференциални цени, а при онлайн покупка може да се използва промокодът VERDI20 за допълнителна отстъпка.

Събитието се очертава като един вълнуващ акцент на лято 2026 в Бургас, съчетавайки романтиката на морския град с вечната магия на италианската класическа музика.