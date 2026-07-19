Япония идва в Бургас с история, кино и литература

Япония ще се разкрие пред бургаската публика чрез истории от миналото, кино прожекции, литература, лични впечатления от ЕКСПО 2025 и енергията на съвременната попкултура.

От 21 до 24 юли Катедра „Японистика“ на Факултета по класически и нови филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще събере тези различни гледни точки в четири последователни вечери във Филиал Бургас..

Всички събития ще се проведат в Културен дом НХК и са с вход свободен. Поканени са всички, които вече обичат Япония, както и хората, които тепърва искат да я открият.

Началото е на 21 юли от 18:30 часа с пътуване през вековете. гл. ас. д-р Мартин Димитров ще представи темата „Въведение в японската история“, а гл. ас. д-р Александър Иванов ще проследи развитието на японския език през различните исторически периоди. Първата вечер ще даде ключ към разбирането на страна, в която миналото продължава да присъства в езика, обществените отношения и съвременната култура.

На 22 юли от 18:30 часа НХК ще се превърне в лятно кино с прожекция на „Отнесени от духовете“ – световноизвестния анимационен филм на Хаяо Миядзаки. Историята на малката Чихиро и необикновения свят, в който тя попада, ще бъде представена с коментар на проф. д-р Гергана Петкова.

Проф. Петкова е сред водещите български японисти и декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. За бургаската публика тя вече е добре познат събеседник с увлекателните си лекции. При предишните ѝ срещи във Филиал Бургас въпросите продължаваха дълго след официалния край, а публиката трудно се разделяше с темата. Този път нейният коментар към „Отнесени от духовете“ ще насочи зрителите към символите, митологичните образи и културните пластове във филма, които често остават незабелязани при първото гледане.

На 23 юли от 18:30 часа програмата ще премине към съвременния образ на Япония, от мащаба на Световното изложение до философията на икономическия модел и енергията на попкултурата. Десислава Петкова ще сподели видяното и преживяното на ЕКСПО 2025 в Япония, както и впечатленията си от българското участие. Публиката ще има възможност да надникне отвъд официалните кадри и да чуе личен разказ за атмосферата, срещите, и идеите, събрани на едно от най-мащабните международни събития.

Мирослав Върбанов ще представи темата „Философско-културни аспекти на японския икономически модел“ и ще потърси културните основания зад начина, по който Япония организира труда, производството и отношенията в обществото.

Анелия Иванова ще отведе публиката в света на Aniventure Comic Con – голямата българска среща на почитателите на анимето, мангата, косплея, видеоигрите, комиксите и азиатската култура. Това е свят на впечатляващи костюми, любими персонажи, фен общности и творчество, в който японската попкултура напуска страниците и екрана и се превръща в истинско преживяване.

Финалната вечер на 24 юли от 18:30 часа ще бъде посветена на жените в японската литература. Проф. д-р Гергана Петкова, доц. д-р Вяра Николова и докторант Милена Сахакян ще представят женските образи и авторски гласове в различни периоди и жанрове. Разговорът ще проследи как литературата отразява мястото на жената в японското общество и как самите писателки променят представите за него.

Това е поредното лято, в което японистите на Софийския университет идват в Бургас с програма, отворена към широката публика. Събитията съпътстват традиционния летен курс по японски език и култура във Филиал Бургас и дават възможност на всеки любопитен към Япония да се срещне с хора, които я изучават, преподават и разказват с познание и страст.

Факултетът по класически и нови филологии продължава да разширява присъствието си в Бургас с нови бакалавърски програми, преподавателски инициативи и възможности за обучение. Във Филиал Бургас вече се развиват програми, свързани с японския и китайския език, а от новата академична година в специалност с корейски език.