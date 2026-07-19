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Бургаският филмов фестивал кани на анимационни прожекции децата в Бургас

19 юли 2026, 10:26 часа 570 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
Бургаският филмов фестивал кани на анимационни прожекции децата в Бургас

Кино културата е процес и той започва от най-ранна възраст. Започва с достъпа до кино, с гледането на филми. За поредна година Бургаският филмов фестивал ще предложи на най-младата публика възможност да се докосне до енигмата на седмото изкуство.

Организаторите са подготвили специална анимационна програма за деца на възраст от 8 до 12 години.

Очакваме най-малките ни зрители на 23 юли от 11 часа в Културен дом НХК, казват от екипа на Бургаския филмов фестивал.

Събитието се осъществява с подкрепата на Община Бургас и Национален филмов център.

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Община Бургас
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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