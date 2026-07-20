Проектът "Младите на Бургас - Бъдещето започва сега" дава нови възможности за развитие на млади хора

Община Бургас стартира проекта "Младите на Бургас – бъдещето започва сега", който ще създаде нови възможности за обучение, творчество, доброволчество и активен обществен живот за повече от 3500 младежи на възраст между 15 и 29 години от Бургас, региона и страната. Той поставя младите хора в центъра на всички дейности, като им дава възможност не само да участват, но и сами да бъдат инициатори на идеи, събития и промени в своята общност.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България 2026 – 2028 г. Инициативата е част от партньорството между Министерството на младежта и спорта и Община Бургас за развитие на устойчиви политики и инвестиции в младежките центрове като ключов фактор за личностното развитие на младите хора.

До края на годината ще бъдат проведени 14 разнообразни дейности, пряко насочени към образование, превенция, гражданска активност, здравословен начин на живот, творчество и др.

С реализирането на "Младите на Бургас – бъдещето започва сега", Бургас за пореден път се утвърждава като място, което насърчава младите, инициативността и иновациите.