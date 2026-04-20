Резултати в Бургас: Радев с тройна преднина пред ГЕРБ, Калин Стоянов - последен над чертата

Готови са окончателните резултати и във 2-ри многомандатен избирателен район - Бургас, става ясно от справка на сайта на ЦИК към 10.00 часа. В района партиите и коалициите се състезават за 14 депутатски места в 52-ото Народно събрание. Разпределението на броя на мандатите зависи от представянето на участниците в предсрочния парламентарен вот, който се проведе в неделя, 19 април 2026 г.

Румен Радев, който води листата на "Прогресивна България" в района е безспорен победител, като е получил 47.422%, или 82 689 гласа.

Втори е водачът на ГЕРБ-СДС в лицето на бившия министър на енергетиката Жечо Станков, за когото са гласували 13.811%, или 24 082 души.

Следва ПП-ДБ с водач Мирослав Иванов, който е получил 8.722%, или 15 209 гласа.

Последен над чертата е бившият вътрешен министър и депутат от ДПС-Ново начало Калин Стоянов, за когото са гласували 7.478%, или 13 040 гласоподаватели.

Резултатите в страната към момента

Пет формации запазват място в 52-ото Народно събрание и при по-висок процент обработени протоколи, показват актуализираните данни на ЦИК към 11:00 ч. при 96.41% СИК обработени протоколи. Лидерът остава без конкуренция. "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев продължава да води убедително с 44.732% и 1 390 169 гласа. При тази подкрепа формацията уверено върви към самостоятелно мнозинство, като въпросът остава единствено колко над 121 депутати ще достигне. ОЩЕ: Под процент разлика между ГЕРБ и ПП-ДБ при 96.41% обработени протоколи