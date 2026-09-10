"Ударът на два океана": Синоптиците предупреждават за необичайна зима

В Индийския и Тихия океан се развиват едновременно два климатични феномена, които значително ще променят времето в Северното полукълбо през зимата. Ето какви са прогнозите на синоптиците за предстоящата зима.

Прогнозите на синоптиците за предстоящата зима

В тропиците се развива ново, мащабно климатично явление, образувайки синхронизирана система с много силно Супер Ел Ниньо в Тихия океан. Комбинираното въздействие на тези океански аномалии ще промени значително следващата зима в Северното полукълбо. Изданието "Либертатеа" пише за това.

Какво представлява диполът на Индийския океан? Наскоро регистрираната аномалия, научно известна като положителен дипол на Индийския океан, представлява значителна температурна разлика между двата края на този обширен океански басейн. По време на положителната фаза, която едва започва да се проявява, водите в западната част стават необичайно топли, докато океанската повърхност на изток се охлажда осезаемо.

Тази огромна температурна разлика създава много силна атмосферна циркулация, тъй като топлият въздух се издига над западните води и потъва над студените източни региони. Този непрекъснат процес образува широка клетка на тропическа циркулация, способна да влияе върху глобалните метеорологични модели за дълги периоди.

Експерти от европейски метеорологични центрове потвърждават, че прогнозите за валежите вече показват сериозен дефицит на валежи в източната част на Индийския океан, заедно със значително наднормални количества в западната част. Въпреки че явлението е едва в начален стадий, климатичните модели ясно показват, че то ще продължи и ще се засили през цялата есен и началото на зимата.

Успоредно с аномалията в Индийския океан, в тропическия Тихи океан се развива феноменът „Супер Ел Ниньо“, който заплашва да се превърне в един от най-мощните в историята на метеорологичните наблюдения. Аномалиите в температурата на повърхностните води вече надвишават нормата с четири до пет градуса, а много гореща подводна вълна показва отклонения, надвишаващи осем градуса.

Това масивно нагряване генерира изключително мощен атмосферен стационарен вълнов модел, характеризиращ се с издигането на топъл въздух над Тихия океан и потъването на по-студен въздух над Индийския океан. Тези две гигантски океански системи сега работят в перфектен синхрон, оказвайки решаващо влияние върху горните въздушни течения и траекториите на бъдещите бури в Северното полукълбо.

Каква ще бъде зимата в Европа? Поради океанските аномалии, зимата в повечето европейски страни ще бъде много по-топла, отколкото сме свикнали. Атлантическият океан буквално ще облее континента с вълни от топъл и влажен въздух, така че тази зима няма да преживеем истински тежки студове.

Южна Европа и средиземноморските курорти ще се радват на сухо, слънчево и меко време без неприятни изненади. Северните страни обаче ще имат по-малко късмет: мощни океански бури с продължителни валежи и силни ветрове редовно ще ги блъскат. Само жителите на далечния север и високите Алпи ще преживеят истинска, приказна зима със снежни преспи.

Учените припомят, че изменението на климата прави горещите вълни и продължителните засушавания все по-интензивни, особено в Южна Европа. Това лято Европа беше засегната от масивни горски пожари, предизвикани от горещата вълна.

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