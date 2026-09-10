Учени бият тревога: Средиземно море се е затоплило до рекордните 28,5°C

Средната дневна температура в Средиземно море достигна 28,54°C на 13 август, поставяйки нов исторически максимум от началото на воденето на записки през 1940 г. Тази климатична аномалия оказва значително въздействие върху крайбрежните екосистеми и повишава влажността на въздуха. За това пише Евронюз.

Испанската национална метеорологична агенция (Aemet) отбеляза, че температурите на морската вода са поставяли нови рекорди ежедневно през почти целия месец август, като на практика не са показвали спад.

Необичайно високи температури в Средиземно море

Първите признаци на рекордно затопляне се появиха в края на юни. По това време Аемет предупреди, че температурите на водата в Средиземно море вече са в съответствие с типичните за втората половина на август - периодът, когато морето обикновено достига най-топлата си точка.

В началото на лятото водата беше с приблизително 2,6°C по-топла от нормалното. В резултат на това до юни температурите вече бяха надвишили средните стойности, обикновено регистрирани в средата на август. Аемет нарече тази аномалия изключителна.

Затоплянето на океана не се ограничава само до Средиземно море. През юли 2026 г. средната глобална температура на повърхността на океана достигна най-високото си ниво в историята – около 21°C (70°F) в географския пояс от 60°N до 60°S.

В Средиземноморския басейн юли е бил рекордно топъл за 27% от басейна в сравнение с данни от 1993 г. Други 70% от морската повърхност е бил сред четирите най-топли юли, регистрирани в историята. Това предполага, че аномалните температури не могат да се дължат само на няколко изолирани района на морето.

В същото време рекордната температура в Средиземно море не бива да се счита за пряка причина за жегата на сушата, тъй като състоянието на атмосферата е едновременно повлияно от голям брой фактори.

Въпреки това, такава топла вода може да промени крайбрежните метеорологични условия. Средиземно море освобождава натрупаната топлина по-бавно от сушата, така че необичайното затопляне може да възпрепятства нощното охлаждане, да увеличи влажността на въздуха и да причини по-високи нощни температури в крайбрежните райони.

Високото количество топлинна енергия, натрупана в морето, оказва допълнителен натиск върху морските екосистеми. Продължителните морски горещи вълни могат да имат сериозно въздействие върху организмите, адаптирани към специфични температурни диапазони. Това може да доведе до промени в ареала на разпространение на различни видове, повишена смъртност и нарушаване на цели крайбрежни екосистеми.

Припомняме, че глобалните температури на океаните достигнаха рекордните 21,1°C, което показва развитието на мощно явление „Супер Ел Ниньо“ на фона на антропогенното изменение на климата. Естественият цикъл на Ел Ниньо отслабва пасатите, което води до натрупване на гореща вода близо до повърхността, повишаване на общата температура на планетата и предизвикване на топлинни вълни и екстремни метеорологични условия по целия свят. Учените предупреждават, че най-лошите последици от това събитие тепърва предстоят.

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