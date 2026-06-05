СУ събра Бургас преподаватели и изследователи от България, Казахстан и Узбекистан

Филиалът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ беше домакин на форума „България и Централна Азия: културни традиции и модерност в дигиталната епоха“, който събра в Бургас преподаватели, изследователи и университетски представители от България, Узбекистан и Казахстан. Събитието започна с български музикален акцент - изпълнение на Гайдарския състав при Средно училище „Добри Чинтулов“ - Бургас, с ръководител Георги Миронски. Така форумът получи начало, което естествено свърза темата за културната памет с българската традиция.

Форумът беше открит от проф. д-р Мадлен Данова, заместник-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В приветствието си тя подчерта значението на академичните срещи, които свързват различни култури през знанието, езика и паметта.

„Софийският университет има дълга традиция в изграждането на научни и образователни връзки отвъд националните граници. Днес, тук в Бургас, тази традиция получава много живо продължение. Срещата между България и Централна Азия е среща на култура и съвременни идеи, които могат да бъдат развивани само чрез знание и открит академичен разговор.“ - каза проф. д-р Мадлен Данова.

Кметът на Бургас Димитър Николов поздрави участниците и отбеляза, че градът все по-уверено се утвърждава като място за университетски инициативи с международен обхват.

„Добре дошли в града на знанието, науката и младите хора. Бургас винаги е бил място на срещи между хора, култури, пътища и идеи. За нас е важно, че Софийският университет развива тук не само образователна дейност, но и събития с международен характер, които отварят града към нови партньорства и към академичния свят. Такива форуми дават добавена стойност, както за студентите и преподавателите, така и за града“ - заяви Димитър Николов.

Темите във форума проследиха връзките между България и Централна Азия през езика, тюркологията, културната памет, образованието и новите технологии. В програмата участваха проф. д-р Милена Йорданова, заместник-декан на Факултета по класически и нови филологии и ръководител на Катедра „Тюркология“, проф. Ажар Жолдубаева от Казахския национален университет „ал-Фараби“, д-р Шахноза Рахимова от Бухарския държавен университет, проф. д.н. Данаил Данов и д-р Камен Величков от Софийския университет.

Разговорът премина от историческите и културните пластове на връзките между България и Централна Азия към съвременните въпроси за дигиталната среда, медийната грамотност и приложението на изкуствения интелект в образованието и културния обмен. Така форумът постави една по-широка рамка - как традицията може да бъде изследвана и представяна в свят, в който знанието все по-често преминава през нови технологии.

Специално място в програмата имаше студентският проект „България - Централна Азия: младежки академичен мост“, който насочи вниманието към младите хора като естествени участници в бъдещите партньорства между университети, култури и общности.

Събитието се проведе в контекста на проекта „България – Централна Азия: духовни източници на идентичност и културна памет“, посветен на междукултурния диалог, академичното сътрудничество и изследването на духовните източници на идентичност в България и страните от Централна Азия.

Форумът е поредната инициатива, която Научно-образователният и културен център „ал-Фараби“ към Софийския университет с ръководител Виолета Добичина реализира във Филиал Бургас. Събитието добави още един щрих към образа на Филиал Бургас като активна университетска среда, отворена към международни партньорства и културен обмен.