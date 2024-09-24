Вижте листата на ГЕРБ - СДС за парламентарните избори на 27 октомври в 2 МИР - Бургас

Представяме ви листата на ГЕРБ - СДС в 2 МИР - Бургас за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:
- Димитър Николов Николов
- Жечо Дончев Станков
- Любен Любенов Дилов
- Галя Стоянова Василева
- Андрей Стоянов Рунчев
- Станислав Костадинов Губеров
- Стоил Стоянов Яков
- Дечо Димитров Коешинов
- Вежди Кемал Орманов
- Атанас Тодоров Пъчков
- Христо Георгиев Георгиев
- Виолета Маркова Илиева
- Иван Георгиев Ников
- Цветелина Огнянова Иванова
- Мая Павлова Казанджиева
- Йордан Танев Йорданов
- Ферди Байрамали Хюлми
- Чани Димов Стойчев
- Костадин Милчев Милев
- Андон Атанасов Михайлов
- Нуртен Ибрям Чаушева
- Стефка Иванова Божкова-Генчева
- Панайот Киров Панайотов
- Тодор Димчев Станков
- Емурла Ерол Емурла
- Димитър Панайотов Янчев
- Евгени Кирилов Кирилов
- Димитър Константинов Чолаков
Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.