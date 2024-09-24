Вижте листата на ГЕРБ - СДС за парламентарните избори на 27 октомври в 2 МИР - Бургас

Представяме ви листата на ГЕРБ - СДС в 2 МИР - Бургас за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

Димитър Николов Николов Жечо Дончев Станков Любен Любенов Дилов Галя Стоянова Василева Андрей Стоянов Рунчев Станислав Костадинов Губеров Стоил Стоянов Яков Дечо Димитров Коешинов Вежди Кемал Орманов Атанас Тодоров Пъчков Христо Георгиев Георгиев Виолета Маркова Илиева Иван Георгиев Ников Цветелина Огнянова Иванова Мая Павлова Казанджиева Йордан Танев Йорданов Ферди Байрамали Хюлми Чани Димов Стойчев Костадин Милчев Милев Андон Атанасов Михайлов Нуртен Ибрям Чаушева Стефка Иванова Божкова-Генчева Панайот Киров Панайотов Тодор Димчев Станков Емурла Ерол Емурла Димитър Панайотов Янчев Евгени Кирилов Кирилов Димитър Константинов Чолаков

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.