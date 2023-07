Ето коя грандиозна офис сграда ще надмине Пентагона като най-голямата в света (ВИДЕО+СНИМКИ)

Сега градът в щата Гуджарат разполага с рекордна сграда, в която да се помещава огромната му индустрия.

Новооткритата Surat Diamond Bourse се определя като дестинация за над 65 000 професионалисти, занимаващи се с диаманти, включително резачи, полирачи и търговци. Включващ последователност от девет правоъгълни структури, свързани помежду си чрез централен "гръбнак", високият 15-етажен комплекс е построен на повече от 35 акра земя.

Архитектите на търговския център казват, че той обхваща над 7,1 милиона квадратни фута площ, което би означавало, че е надминал Пентагона като най-голямата офис сграда в света.

Проектът трябва да посрещне първите си обитатели през ноември след четири години строителни работи, две от които бяха възпрепятствани от забавяния, свързани с Covid. Очаква се да бъде официално открит по-късно тази година от индийския премиер Нарендра Моди, който е роден в Гуджарат и преди това е бил главен министър на щата.

Нови кадри, споделени ексклузивно със CNN, предлагат поглед към мраморните подове и пълните със светлина атриуми, свързващи над 4700 офис пространства, които могат да се усвоят и като малки работилници за рязане и полиране на диаманти. Проектът на стойност 32 милиарда рупии (388 милиона долара) включва също 131 асансьора, както и заведения за хранене, търговия на дребно, уелнес и конферентни съоръжения за работниците.

Според главния изпълнителен директор на проекта, Махеш Гадави, Surat Diamond Bourse ще спести на хиляди хора бизнес пътуването – понякога ежедневно – до Мумбай с влак.

"Трудно е, някои хора трябва да прекарват три и половина до четири часа всеки ден, за да дойдат от домовете си до офисите си и обратно у дома", казва той, описвайки преместването на бизнеса в Сурат като "по-добър вариант".

"Демократичен" дизайн

Сградата е проектирана от индийската архитектурна фирма Morphogenesis след международен конкурс за дизайн. Надминаването на Пентагона не беше част от конкурса, каза Гадави пред CNN. По-скоро размерът на проекта е продиктуван от търсенето, казва той, добавяйки, че всички офиси са закупени от диамантени компании преди строителството.

Morphogenesis каза, че оформлението му създава "равни условия" за малки и големи предприятия. С офиси, свързани с дълъг централен коридор - конфигурация, напомняща на летищен терминал - обитателите имат подобен удобен достъп до удобства и съоръжения, според съоснователя на архитектурната фирма Сонали Растоги, който описва дизайна като "демократичен".

Планове за трансформация

Работата там е предназначена "да бъде абсолютно еднаква за всички", обясни тя по време на видеообаждане от Ню Делхи, добавяйки, че до нито един офис не са необходими повече от седем минути, за да се достигне от която и да е от входните врати на сградата.

Амбициозният план, който беше публично възхвален от министър-председателя Моди, има за цел да изгради "умен" град на почти 700 хектара (1730 акра) в южен Сурат.

Преговаря се с потенциални клиенти за други проекти в района, включително конгресен център.

Въпреки че отделните офиси ще разчитат на традиционна климатизация, Растоги изчислява, че около половината от сградата се охлажда чрез естествена вентилация, докато общите части се захранват със слънчева енергия.

"Решихме да създадем нещо, което е емблематично, което заимства … от своя контекст и общността, с която работим", добави тя, казвайки, че планът за сградата е "базиран на екологичен и устойчив дизайн".

