Известни са финалистите в конкурса Effie® България 2020

Един от най-вълнуващите моменти в конкурса за маркетингова ефективност Effie Awards e обявяването на кампаниите, достигнали до финала. За българското издание на наградите те вече са известни. Кои от тях ще станат победители ще научим по време на Гала церемонията на 28 януари, която за пръв път ще се проведе онлайн. Очаквайте повече информация за награждаването съвсем скоро.

КАТЕГОРИЯ: МАРКЕТИНГ ПРИ АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ

Бранд: ИКЕА Клиент: ИКЕА Агенция: The SmartsДигитална агенция: e//marketing PR агенция: Paragraph 42Бранд: Университетска болница „Александровска“Клиент: УМБАЛ „Александровска“ Агенция: McCann SofiaСибина Григорова - журналист Кръстина Стефанова - маркетологБранд: TimeHeroes Клиент: TimeHeroes Агенция: Noble GraphicsБранд: КлаудКарт Клиент: КлаудКарт Агенция: proof. Медийна агенция: Advertise BG Дигитална агенция: ETEL BG

КАТЕГОРИЯ: СТОКИ





Бранд: Kaufland Клиент: Кауфланд България ЕООД енд Ко. КД Агенция: Noble Graphics Дигитална агенция: Knoway Медийна агенция: Zenith Media Медийна агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМД PR агенция: ББДО Груп/Проксимити СофияБранд: Coca-Cola Клиент: Coca-Cola Bulgaria Агенция: McCann Sofia Творческа и дигитална агенция: Digital ID Медийна агенция: Zenith AdvertisingCommunicationsБранд: Пиринско Ледено Клиент: Carlsberg Bulgaria Агенция: Noble Graphics Медийна агенция: Initiative Bulgaria Дигитална агенция: proof. Experiential marketing: 121 AgencyБранд: Д-р Йоткер Клиент: Д-р Йоткер България Агенция: ББДО Груп/Графити ББДО PR агенция: ББДО Груп/Проксимити София Медийна агенция: Българска Медиа Агенция

КАТЕГОРИЯ: УСЛУГИ

Бранд: Банка ДСК Клиент: Банка ДСК Агенция: Noble Graphics Продуцентска къща: Miramar Film Медийна агенция: Кафе Комюникейшънс СофияБранд: TBI Bank Клиент: TBI Bank Агенция: Tribal Worldwide

КАТЕГОРИЯ: ПРОМОЦИИ

Бранд: Jägermeister Клиент: Кока-Кола ХБК България Агенция: The LocalsБранд: Kubeti Клиент: Фикосота Фууд Агенция: Съндей МедияБранд: Coca-Cola Bulgaria Клиент: Coca-Cola Bulgaria Агенция: Noble Graphics Творческа агенция: McCann Sofia Рекламна агенция: M-Art Рекламна агенция: Андреа Дизайн Медийна агенция: Zenith AdvertisingCommunicationsБранд: Kaufland Клиент: Кауфланд България ЕООД енд Ко. КД Агенция: Noble Graphics Продуцентска къща: Switch Медийна агенция: Zenith Media Медийна агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМД Дигитална агенция: All Channels Communication

КАТЕГОРИЯ: КОРПОРАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ

Бранд: TELUS International Клиент: TELUS International Europe България Агенция: proof. PR агенция: Proximity Sofia Медиен партньор: HTTPOOL BulgariaБранд: Groupama Клиент: Групама Застраховане Агенция: Noble Graphics Медийна агенция: PHD Media Bulgaria Дигитална агенция: Xplora BGБранд:Kaufland Клиент: Кауфланд България ЕООД енд КО. КД Агенция: Noble Graphics Медийна агенция: Zenith Media Медийна агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМД Дигитална агенция: All Channels CommunicationБранд: Деликатес Житница Клиент: Деликатес Житница Агенция: SaatchiSaatchi Sofia Стратегическа агенция: Brandworks, Part of Publicis Groupe Bulgaria PR агенция: MSL Sofia, Part of Publicis Groupe Bulgaria Медийна агенция: Zenith Дигитална агенция: Digitas Sofia, Part of Publicis Groupe Bulgaria

КАТЕГОРИЯ: СОЦИАЛНА, МЕДИЙНА, ПОЛИТИЧЕСКА

Бранд: Сдружение Общност МОСТОВЕ Клиент: Сдружение Общност Мостове Агенция: Ogilvy Sofia Медийна агенция: Mindshare Дигитална агенция: Metric DS Конкурсът EffieAwards отличава най-впечатляващите постижения в областта на маркетинговите комуникации – идеите, които работят.