Войната в Украйна:

"Фолксваген" и "Бош" обявиха, че ще са готови със своя технология за автономно шофиране

11 август 2025, 17:35 часа 595 прочитания 0 коментара
"Фолксваген" и "Бош" обявиха, че ще са готови със своя технология за автономно шофиране

Водещият европейски автомобилен производител "Фолксваген" (Volkswagen), съвместно с най-големия доставчик на авточасти в света - "Бош" (Bosch), обявиха днес готовността си към 2026 г. да бъдат готови със своя технология за автономно шофиране, която ще бъде предлагана и в базовите модели коли, предаде Франс прес. Двете германски групи разработват "софтуерен пакет", базиран на изкуствен интелект, "готов за използване в производствени проекти от средата на 2026 г.", обявиха те в съвместно изявление.

Автономно шофиране

Това е "решение от ниво 2+" (решение или подход, който се счита за напреднало ниво на сложност), което позволява на водача на автомобила временно да свали ръцете си от волана, като същевременно остане бдителен, и първоначално ще бъде запазено за шофиране по магистрали.

Планира се и "Технология от ниво 3" (обикновено се отнася до етапа на експериментално доказателство на концепцията в технологичното разработване), при която превозното средство се управлява самостоятелно в определени специфични ситуации и позволява на водача вече да не следи пътя. За внедряването на тази технология все още няма краен срок.

За "Фолксваген" и "Бош" целта е автономното шофиране да стане "достъпно за милиони шофьори, от масовия до премиум сегмента (от модели)", се обяснява в прессъобщението, без да се разкрива стойността на технологията, цитира го БТА.

Това нововъведение обаче няма да бъде веднага приложимо на пътя. Първоначално се предвижда то да бъде интегрирано в бъдещите модели на "Фолксваген", създадени с технологии в областта на платформите за следващо поколение софтуерно дефинирани превозни средства (SDV), разработена с американския производител на електромобили "Ривиън" (Rivian). Тя се очаква да бъде налична от 2027 г., заяви говорител на германския автомобилен гигант пред АФП.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Първият автомобил, който ще бъде оборудван с тази технология, ще бъде моделът АйДи.1 (ID.1), малък градски електромобил, който се очаква да се появи на пазара през 2027 г. на цена около 20 000 евро.

В случай на забавяне от "Фолксваген" технологията за автономно управление може да бъде предложена на други производители, посочва вътрешен източник в "Бош", уточнява АФП.

Стартирало през 2022 г., партньорството между двете групи има за цел да даде тласък на германските компании в надпреварата за автономно шофиране, изправяйки се срещу компании като американските "Тесла" (Tesla) и "Уаймо" (Waymo), 

Автомобилният гигант "Стелантис" (Stellantis) обяви през февруари миналата година, че скоро ще предлага автомобили, оборудвани със система от "ниво 3", развиващи скорост до 60 км/ч при определени условия, припомня АФП.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Volkswagen Автомобили Фолксваген VW Bosch Бош информация 2025
Още от Авто
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес