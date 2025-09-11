Войната в Украйна:

Защо задното задвижване е по-добро от предното

Въпросът кой автомобил да изберем е вечна тема за дебат. Производителите често залагат на модели с предно задвижване - цената е по-ниска, разположението е по-удобно, има малко повече място в кабината. Но веднага щом разговорът се обърне от практичност към емоции и точна реакция на автомобила, задното задвижване веднага излиза напред.

За да може автомобилът да следва траекторията предвидимо, разпределението на теглото е важно. При автомобилите с предно задвижване предната част е претоварена с агрегати и в завои това води до подхлъзване - колата сякаш се съпротивлява на волана и се движи право напред.

Дизайнът със задно задвижване разпределя натоварването по-равномерно. Автомобилът се подчинява по-лесно на волана, не "почива" и дава на водача усещане за контрол дори при висока скорост.

Предните колела на автомобилите с предно задвижване изпълняват двойна функция - те дърпат колата напред и задават посоката. Ето защо воланът често започва да потрепва при ускорение, създавайки ненужни трудности.

Задното задвижване разтоварва предния мост. Предните колела управляват, задните бутат. В резултат на това вибрациите и потрепванията изчезват, а воланът става прецизен и „чист“. Шофьорът усеща пътната настилка и най-малките промени в сцеплението, без да се разсейва от борбата с колата.

Потеглянето от място е моментът на истината. В тази секунда тежестта на колата се измества назад. При автомобилите с предно задвижване това води до слабо сцепление - задвижващите колела губят сцеплението си и започват да се хлъзгат. Колата се втурва напред, но енергията отива в празнотата.

Както обясняват експерти, всичко е различно при задното задвижване - при ускорение натоварването пада върху онези колела, които бутат колата. Колкото по-силен е натискът върху асфалта, толкова по-ефективно се реализира мощността на двигателя. Резултатът е очевиден - уверено потрепване без хлъзгане. Шофьорът усеща рязко, но контролирано хвърляне напред. Докато предното задвижване ви принуждава да се борите с вибрациите и дърпането на волана, задното задвижване ви дава усещане за директно, солидно ускорение.

Поведението на автомобилите с предно задвижване в критична ситуация обикновено е скучно предвидимо - праволинейно поднасяне. Безопасно, но липсващо задвижване. Задното задвижване играе по други правила. Неговата особена характеристика е способността да се подхлъзва контролирано. За начинаещ това изглежда плашещо - каросерията отива настрани, задният мост се плъзга. Но за опитен шофьор това е инструмент за фина настройка на траекторията.

Достатъчно е да добавите малко газ на завой и колата сякаш оживява. Можете да я завъртите с педала, да я насочите точно там, където ви е необходима. Това не е загуба на контрол, а напротив - най-висока степен на овладяване на колата. В такива моменти разбирате - автомобилът реагира не само на волана, но и на педала на газта.

При автомобилите с предно задвижване цялото ключово оборудване е концентрирано под капака, сякаш в тясна кутия. Двигателят, скоростната кутия и другите механизми работят в тесни условия. Особено трудно е за карданните шарнири: те са принудени едновременно да предават въртене и да се въртят под големи ъгли, което ускорява износването им.

Задвижването на задните колела е проектирано по различен начин. Задвижващият агрегат е разположен по дължина на каросерията, въртящият момент се връща обратно през карданния вал и се разпределя от скоростната кутия. Агрегатите получават повече място, охлаждат се по-добре и издържат по-дълго.

Допълнителен плюс е лесният достъп до основните механизми, ремонтът и поддръжката са по-прости и по-евтини. Карданът и скоростната кутия са проектирани за тежки натоварвания, така че заслужено се считат за едни от най-надеждните части на трансмисията.

