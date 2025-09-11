Как да се справим с увисналия таван на кола?

Интериорът на автомобила не винаги е в перфектно състояние - дългосрочна употреба, естествено износване, температурни промени, пряка слънчева светлина, пушене в колата - всичко това износва тапицерията и разрушава нейния пазарен вид

Първо, трябва да почистите покритието, но тук мнозина автомобилни ентусиасти се сблъскват с проблеми: ако тапицерията не се третира правилно, таванът може внезапно да увисне.

Защо таванът в колата увисва?

Ремонт на увиснал таван в колата може да се наложи, ако:

тапицерският материал се е свлякъл;

тапицерията е повредена;

тапицерският материал е силно замърсен и изисква почистване или подмяна.

Причината за увисналия таван е разрушаването на вътрешния слой от поролон, към който е залепен платът. Ако таванът се е отлепил, няма смисъл да се ремонтира тапицерията: това няма да даде дълготраен ефект. Решение на проблема е напълно да се подмени цялата конструкция на тавана с нова.

Начини за възстановяване на увиснал таван в автомобил

Ако таванът е увиснал, можете да опитате най-простото нещо - да възстановите фиксацията с помощта на домашен сешоар. Ако това не помогне, тогава трябва да извършите ремонти по един от два начина: пълен демонтаж на тавана с претапициране или локален ремонт на отделни секции.

Можете да се свържете със специалисти от автосервизи, които бързо ще решат проблема ви срещу заплащане, или можете да опитате да възстановите тавана в колата със собствените си ръце.

Ако платът на таванната облицовка се е отлепил от панела на тавана, техниците от автосервиза ще го възстановят, използвайки професионално оборудване, материали и технологии. Но ремонтът няма да е евтин.

Можете сами да възстановите увиснал таван в интериора на автомобила. За да направите това, ще трябва да купите необходимите материали: плат, лепила, дунапрен, както и да подготвите инструменти и да изучите стъпка по стъпка технологията за ремонт.

Процедура за претапициране на тавана

Трябва да свалите панела на тавана (текстолитовата матрица), да го извадите от колата през отвора на задната врата и да го поставите на работната маса.

Отстранявате старото платнено покритие от матрицата и почиствате останалото лепило (можете да използвате разтворител). Шлифовате повърхността на матрицата на тавана с фина шкурка (леко грапава повърхност задържа лепилото по-добре). Залепвате новия плат към повърхността на матрицата с помощта на лепило, като го нанасяте на ленти през 10 см (започвайки от центъра и изглаждайки плата с ръце към краищата). Внимателно облепвате всички релефи и вдлъбнатини по дръжките и сенниците. Отрязвате излишния плат по краищата и изрязвате монтажните отвори. Монтирате матрицата на тавана на място в кабината, закрепвате я с монтажни скоби и монтирате пластмасовата рамка.

За да залепите велурената тъкан към таванния панел, можете да използвате полихлоропрен или лепила с полиуретанови добавки.

Какво не трябва да правите, когато лепите тавана в автомобил?

Ако облицовката на тавана е провиснала и извършвате работата сами, запомнете няколко важни правила:

- лепенето на таванния панел трябва да се извършва само в добре проветриво помещение.

- лепилата трябва да са нетоксични, достатъчно течни, подходящи за лепене на плат, метал и пластмаса, без да оставят следи след изсъхване.

- черен таван не трябва да се лепи с бяло съединение.

За работа е по-добре да привлечете асистент, който ще помогне за разтягането на плата при залепването му към матрицата.

Трябва да работите с лични предпазни средства: респиратор, предпазни очила, специално облекло.

В заключение: провисването на тапицерския плат на тавана след химическо чистене на интериора на автомобила е често срещано явление, свързано с нискокачествени материали или производствени дефекти. Не е трудно да се отстрани възникналият проблем - не по-сложно от обикновеното лепене на тапети. Основното е да изберете висококачествен велур за подмяна на старата тапицерия.