Италиански учени откриха в Млечния път структура на възрастта на Вселената

Италиански астрономи откриха, че кълбовидният звезден куп VVV CL001 близо до центъра на Млечния път е на приблизително 13,4 милиарда години, което го прави един от най-старите известни звездни купове в нашата галактика. Статията е публикувана в научното списание Astronomy & Astrophysics.

Откритието на учените

Клъстерът е скрит зад гъсти облаци междузвезден прах, поради което разстоянието и възрастта му дълго време оставаха загадка за учените.

Кълбовидните звездни купове са сред най-старите членове на Млечния път, съхраняващи следи от формирането на нашата галактика. Техните звезди, на възраст между 10 и 13 милиарда години, съхраняват „фосилни“ записи за условията, при които се е образувала галактиката. Възрастта на купa и неговите химични свойства позволяват на учените да определят горна граница на възрастта на Млечния път.

Звездният клъстер VVV CL001 е открит през 2010 година, а през 2019 г. откритието му е потвърдено. Той се намира много близо до галактическия център, но се движи към нас с много различна скорост от другите звезди в района, което кара изследователите да подозират, че не принадлежи там. За да определят произхода му, изследователите са изследвали орбитата му, която зависи от неговото разстояние от клъстера. Различните изследвания предполагат различни разстояния и са извеждали различни пътища.

Измерването на разстоянието се оказа изключително трудно: клъстерът се намира в гъста област, където прахът замъглява звездната светлина, самият клъстер е малък и слаб, а по-ранните изображения не са достатъчно дълбоки. Освен това в него не са открити звезди от типа RR Лира, които астрономите обикновено използват за измерване на разстояния.

В ново проучване, ръководено от Х. Оливарес Карвахал от Астрономическата обсерватория INAF в Каподимонте, учените са използвали наблюдения в дълбока близка инфрачервена област от камерата FourStar на 6,5-метровия телескоп Magellan Baade, за да прецизират разстоянието, и изображения от Hubble, за да оценят възрастта. Чрез проследяване на движението на звездите по небето и прилагане на алгоритъм за машинно обучение, те са идентифицирали звезди, които действително принадлежат към клъстера - приблизително 155 звезди, включително звезди от хоризонталния клон и точки на поврат на главната последователност. Тези два етапа не са били откривани преди това в клъстера.

Чрез сравняване на звездите с теоретичен модел на еволюцията, учените са получили разстояние от приблизително 7,34 килопарсека (приблизително 24 000 светлинни години). След това са използвали изображения от Хъбъл, за да измерят възрастта на клъстера – приблизително 13,4 милиарда години. „И двата метода дават възраст от 13,4 ± 0,4 милиарда години, което предполага, че VVV CL001 може да е най-старият кълбовиден клъстер в галактиката“, пише екипът.

Тъй като възрастта на Вселената налага горна граница от приблизително 13,8 милиарда години, всяка оценка за възрастта на клъстера трябва да се вмести в тази граница, като се вземе предвид неопределеността. Учените планират спектроскопски наблюдения с висока резолюция, за да потвърдят резултатите за химичния състав на клъстера. Ако той наистина е възникнал тук и е толкова стар, вероятно ще се наложи изследователите да преразгледат възрастта на галактиката и евентуално възрастта и на самата Вселена.

Прочетете също:

Учените промениха мнението си: Какво всъщност е изпълнило Вселената със светлина