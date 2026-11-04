Бактерии от Космоса потвърдиха възможността за живот на Земята, внесен от Марс

Руски учени са идентифицирали бактерии, които са оцелели след завръщането си от Космоса и спускането си през плътните слоеве на земната атмосфера. Според тях това доказва възможността за пренасянето на живот от Марс на Земята.

Живот от Марс на Земята

Проучването е проведено от изследователи от Института по биомедицински проблеми на Руската академия на науките, Федералния изследователски център „Основи на биотехнологията“ на Руската академия на науките и редица други руски научни организации.

Откритието на учените предоставя допълнителни доказателства в подкрепа на хипотезата, че метеоритите и кометите могат да пренасят микроорганизми между планетите. Според тях, микроорганизми от други небесни тела, като Марс, теоретично биха могли да достигнат Земята и да дадат началото на живот. Експертите обаче смятат, че този резултат е само част от пъзела. За да се завърши пъзелът, е необходимо да се демонстрира, че същите бактерии са способни да оцелеят и на други етапи от междупланетното пътуване – когато напускат своето „родителско“ небесно тяло и по време на дългосрочни космически пътувания. Въпреки това, изследването подчертава важността на мерките, насочени към предотвратяване на въвеждането на земни микроорганизми в други обекти на Слънчевата система по време на тяхното изследване.

Експериментът „Метеорит“, в който учените са изследвали възможността бактериите да бъдат пренасяни през космоса от комети и метеорити, е проведен на космическия кораб „Бион-М“ № 2. Този руски биосателит е завършил едномесечен полет в близка полярна орбита на височина 370-380 км над Земята през август-септември 2025 г.

На борда е имало животни, растения, гъби, насекоми и микроорганизми. По време на мисията специалисти са изследвали въздействието на космическите фактори върху живите организми. По-конкретно, микробни култури са били поставени във вътрешността на базалтови дискове, симулиращи метеорити. Те са били прикрепени към външната обвивка на топлинния щит – частта от спътника, която излъчва най-голяма топлина при повторно навлизане в плътните слоеве на земната атмосфера.

„Оказа се, че термофилни анаеробни бактерии, първоначално открити в горещи извори в Камчатка, са оцелели след полета. Те са били смесени с глауконит, естествен минерал, който очевидно е предпазвал микроорганизмите от високи температури. Уникална характеристика на тези бактерии е, че не образуват спори и оцеляват в екстремни условия в изсушено състояние“, казва пред „Известия“ Александър Гуридов, изследовател в Лабораторията по микробиология на местообитанията и антимикробна защита в Института по биомедицински проблеми на Руската академия на науките и един от организаторите на експеримента.

След завръщането на биосателита, учените са използвали и специални методи, за да „съживят“ спорообразуващ щам, споделя Елена Демкина, изследовател в Лабораторията за оцеляване на микроорганизми в Изследователския център по биотехнологии на Руската академия на науките. Този щам е Bacillus subtilis, добре познат моделен микроорганизъм.

„Важно е, че след като са се озовали в познати условия на Земята, микробите са продължили да еволюират. Те също така са претърпели морфологични промени, което показва адаптацията им към екстремни условия. По този начин резултатите от експеримента предоставят допълнителни доказателства, че бактериите могат да пътуват в Космоса в комети и метеорити и да дадат началото на живот на планети с подходящи условия“, обяснява Александър Гуридов.

Според него, подобни процеси се описват от хипотезата за литопанспермията. Според нея голям обект първо се сблъсква с планета, на която вече има микроорганизми, отделяйки отломки, способни да избягат от гравитационното му поле. Бактериите могат да бъдат хванати в капан в тези отломки. Те навлизат в латентно състояние, образувайки спори или изсъхвайки, и в тази форма, защитени от скалната маса, оцеляват във вакуума на Космоса, радиацията и ниските температури.

Когато метеорит достигне друга планета и падне върху нейната повърхност, външните му слоеве се нагряват и стопяват, но вътрешните слоеве са подложени на много по-малко топлина. Това позволява на някои микроорганизми да останат жизнеспособни. Когато са изложени на подходящи условия, те се „събуждат“ и започват да се развиват. Според учения, точно това е демонстрирал експериментът.

Той добавя, че Марс може да е бил вероятен „донор“ на живот на Земята. Изчисленията показват, че по време на ранните етапи на формирането на Слънчевата система, когато планетите са били подложени на интензивно бомбардиране от метеорити, до 1 милиард тона марсиански материал може да е паднал на Земята. Част от тези отломки може да са пътували стотици до хиляди години – времето, необходимо на бактериите да оцелеят в Космоса.

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