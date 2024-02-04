На този ден църквата почита Исидор Пелусиотски.

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Преподобни Исидор Пелусиотски бил родом от Египет. Родителите му били богати и благочестиви. Подвизавал се строго като монах на една планина до Пелус от Долни Египет, по времето на император Теодосий Младши (V в.). Хранил се с корени. Привлякъл много подвижници, които ръководил в подвига.

† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

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