Ето къде да гледаме на живо наградите на Европейската филмова академия

За 38-и път тази събота ще бъдат раздадени Европейските филмови награди. Сред номинираните филми са едни от най-важните творби на отминалата 2025 година, представяни премиерно на авторитетни филмови форуми по света. Празничната церемония по връчването на най-престижните отличия за европейско кино ще се състои на 17 януари в Берлин, организирана от Европейската филмова академия и European Film Academy Productions.

Фотограф: Боряна Пандова

За пета поредна година в борда на ЕФА има представител на българската филмова общност – това е изпълнителният директор на София Филм Фест и ръководител на София Мийтингс Мира Сталева. Преизбирането ѝ в борда на Европейската филмова академия подчертава международното признание на значимостта и престижа на София Филм Фест и София Мийтингс от европейските филмови структури. СФФ е единственият български кинофестивал с акредитация от FIAPF, а директорът на фестивала Стефан Китанов е бил над 10 години сред експертите, консултиращи ЕФА за номинациите за Европейските филмови награди.

Още за наградите

Церемонията по раздаване наградите на ЕФА почита постиженията на европейското кино и приветства специални гости и представители на Европейската филмова академия. Публиката в България може да бъде част от общия празник, като проследи церемонията на ЖИВО на сайта на София Филм Фест – събота, 17 януари, начален час 19:00.

Лив Улман ще бъде удостоена с наградата за изключителни постижения през дългогодишната си творческа кариера. Голямата актриса ще бъде почетен гост на 38-ата церемония в Берлин – столицата на Германия, където се намира седалището на Европейската филмова академия. Наградата за европейски принос към световното кино ще бъде връчена на режисьорката Аличе Рорвахер. Събитието ще бъде предавано на живо на www.europeanfilmawards.eu и на www.siff.bg.

Създаването на Европейската филмова академия е инициатива на група от 40 от най-авторитетните европейски кинотворци, които се събират през ноември 1988 година по случай първата церемония на Европейските филмови награди. Академията е основана през 1989 година, неин първи президент e Ингмар Бергман. След него дългогодишен президент на ЕФА е Вим Вендерс, а настоящ президент е актрисата Жулиет Бинош. ЕФА подкрепя и свързва своите 5400 членове, като обръща сериозно внимание на тяхното творчество, популяризира го и образова публиката от всички възрасти.