Гигантски дракон прелетя над Лондон (ВИДЕО)

Жители и гости на Лондон станаха свидетели на необичайна гледка, след като гигантски дракон прелетя над британската столица. Атракцията е част от мащабна рекламна кампания за третия сезон на популярния сериал House of the Dragon.
Летящият дракон представлява високотехнологичен модел, изработен от въглеродни влакна и ултралека пяна. Въпреки внушителните си размери, цялата конструкция тежи едва 13 килограма.
Създателите му са го оборудвали с 23 подвижни елемента, които позволяват на дракона да извива тялото си и да размахва крила по време на полет. Електрически двигатели и вградени механизми задвижват главата, крилете и опашката, а скрити пропелери го поддържат във въздуха. Още: "Домът на дракона" в Ню Йорк: Вхагар кацна на ... (ВИДЕО)
Разработката на впечатляващия модел е отнела около три месеца работа на екип от 14 специалисти.
A giant dragon flew over the sky above London— NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2026
This is part of a promotional campaign for the third season of the series House of the Dragon.
The flying model was made of carbon fiber and lightweight foam — the entire structure weighs only 13 kg.
The dragon has 23 movable… pic.twitter.com/AigZBtmLsH