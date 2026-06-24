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Гигантски дракон прелетя над Лондон (ВИДЕО)

24 юни 2026, 17:29 часа 204 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър
Гигантски дракон прелетя над Лондон (ВИДЕО)

Жители и гости на Лондон станаха свидетели на необичайна гледка, след като гигантски дракон прелетя над британската столица. Атракцията е част от мащабна рекламна кампания за третия сезон на популярния сериал House of the Dragon.

Летящият дракон представлява високотехнологичен модел, изработен от въглеродни влакна и ултралека пяна. Въпреки внушителните си размери, цялата конструкция тежи едва 13 килограма.

Създателите му са го оборудвали с 23 подвижни елемента, които позволяват на дракона да извива тялото си и да размахва крила по време на полет. Електрически двигатели и вградени механизми задвижват главата, крилете и опашката, а скрити пропелери го поддържат във въздуха. Още: "Домът на дракона" в Ню Йорк: Вхагар кацна на ... (ВИДЕО)

Разработката на впечатляващия модел е отнела около три месеца работа на екип от 14 специалисти.

A giant dragon flew over the sky above London

This is part of a promotional campaign for the third season of the series House of the Dragon.

The flying model was made of carbon fiber and lightweight foam — the entire structure weighs only 13 kg.

The dragon has 23 movable… pic.twitter.com/AigZBtmLsH

— NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2026

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сериал House of the Dragon Домът на дракона
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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