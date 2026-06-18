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Спайдърмен се завръща: Гледайте новия трейлър (ВИДЕО)

18 юни 2026, 11:07 часа 581 прочитания 0 коментара
Снимка: Spider-Man/Facebook
Спайдърмен се завръща: Гледайте новия трейлър (ВИДЕО)

Светът може да е забравил Питър Паркър, но той не е забравил тях. Излезе пълният трейлър на новия филм за Спайдърмен, с участието на Том Холанд, който отново в ролята на Спайди. Филмът на Sony и Marvel ще се появи премиерно в кината на 31 юли.

След „Спайдърмен: Няма път към дома“ от 2021 г., най-новото попълнение във вселената на Спайдърмен се завръща четири години след края на предишния филм.

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филм Спайдърмен
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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