Спайдърмен се завръща: Гледайте новия трейлър (ВИДЕО)

Светът може да е забравил Питър Паркър, но той не е забравил тях. Излезе пълният трейлър на новия филм за Спайдърмен, с участието на Том Холанд, който отново в ролята на Спайди. Филмът на Sony и Marvel ще се появи премиерно в кината на 31 юли.

След „Спайдърмен: Няма път към дома“ от 2021 г., най-новото попълнение във вселената на Спайдърмен се завръща четири години след края на предишния филм.

The full trailer for the new Spider-Man movie has been released



The film is set to premiere on July 31. pic.twitter.com/nlA9yg9Ygg — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026