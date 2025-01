Светът отдава почит към Дейвид Линч (СНИМКИ+ВИДЕО)

Режисьорите Стивън Содърбърг, Франсис Форд Копола и Рон Хауърд, музикантът Куестлав и други знаменитости от света на шоубизнеса отдават почит на "визионера" Дейвид Линч, който почина на 78-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес. "Той е един от онези режисьори, които оказваха влияние, но бяха невъзможни за подражание. Хората се опитваха, но той имаше един вид алгоритъм, който работеше за него, и се опитваше да го пресъздаде на свой риск", каза за агенцията режисьорът Стивън Содърбърг, отдавайки почит на създателя на "Туин Пийкс", "Мълхоланд Драйв", "Диво сърце" и "Синьо кадифе".

"Съкрушен съм. Не мога да опиша с думи дълбоката загуба на великия Дейвид Линч, който беше мой приятел", написа Франсис Форд Копола в Instagram.

Актьорът Кайл Маклоклън, снимал се във филмите на Линч "Синьо кадифе" и "Туин Пийкс", също използва социалната мрежа, за да засвидетелства почитта си: "Преди 42 години, по непонятен за мен начин, Дейвид Линч ме измъкна от неизвестността, за да се снимам в първия му и последен високобюджетен филм. Той явно виждаше нещо в мен, което дори аз не разпознавах. Дължа цялата си кариера и живота си на неговото виждане".

"Светът няма да е същият без Дейвид. Неговото творческо наставничество наистина беше силно. Той ме постави на картата. Въведе ме в света, в който се опитвах да навляза в продължение на повече от десет години, проваляйки се постоянно на прослушвания. В крайна сметка се озовах пред един любопитен човек, излъчващ светлина, говорещ думи от друга епоха, който ме накара да се смея и да се чувствам спокойна. Как изобщо ме "видя", след като бях толкова добре скрита и дори бях изгубила представа за себе си?", написа актрисата Наоми Уотс в Instagram.

"Наистина съм натъжен да чуя за кончината на Дейвид Линч. Работата с него беше като сън от някой от филмите му и ценя моментите, в които можех да разговарям с него и да чуя от първа ръка визията му за даден филм. Искрено насърчавам всеки, който обича филмите и телевизията, да гледа всичко, което Дейвид е създал. Той беше истински артист, през цялото време", гласи публикацията в Instagram на музиканта Били Корган, чиято група "The Smashing Pumpkins" има принос към саундтрака на филма "Изгубената магистрала".

"Почивай в мир, Дейвид Линч. Един благороден човек и безстрашен артист, който следваше сърцето и душата си и доказа, че радикалните експерименти могат да доведат до незабравимо кино", написа режисьорът Рон Хауърд в социалната мрежа X.

"Дейвид Линч беше първият човек/творец, който подчерта важността на това да не се претоварвам и да отделям време за дишане и медитация, да търся творчески пътища, които не са в зоната ми на комфорт", сподели чрез Threads музикантът и продуцент Куестлав.

"Почивай в мир, Дейвид Линч. Ти вдъхнови толкова много от нас", написа в X режисьорът Джеймс Гън.

Същата социална мрежа използва и режисьорката Джейн Шьонбрун, която написа: "Подобно на Кафка, подобно на Бейкън, той посвети живота си на това да отвори портал. Той беше първият, който ми показа друг свят, красив свят на любов и опасност, който усещах, но никога не бях виждала извън съня. Благодаря ти, Дейвид, твоят дар ще отеква до края на живота ми".

