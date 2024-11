Вайола Дейвис получава почетен "Златен глобус" за цялостен принос

59-годишната актриса Вайола Дейвис ще получи почетния "Златен глобус" "Сесил Демил" за цялостен принос в киното и телевизията. Отличието Дейвис ще получи по време на 82-ите награди "Златен глобус" на 5 януари. Дейвис получи първия си "Златен глобус" през 2017 г. за най-добра поддържаща актриса в игрален филм за изпълнението ѝ в "Прегради", а общо има още шест номинации.

"Вайола Дейвис е просветител, чийто изключителен талант промени начина, по който гледаме и разбираме филмите.", казва президентът на "Златните глобуси" в специално изявление. "Да ѝ връчим наградата "Сесил Демил" не е само чест, но и отражение на нашето възхищение от изключителното ѝ посвещаване на занаята и монументалния ефект от работата ѝ върху индустрията. Смелостта на Вайола да пресъздава комплексни, силни персонажи счупи бариери и прокара нови пътища, превръщайки я в емблема за съвършенство и идеален носител на тази престижна награда.", се казва още в изявлението.

