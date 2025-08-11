11 лв. за голяма бира и салата на морето: Толкова евтино, колкото е в момента ... Пазаруваме от различни места явно

Репликите от заглавието са съответно на проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма и водещата на сутрешния блок на БНТ Христина Христова. Според Драганов, на българското Черноморие можело да си купиш за 11 лв. голяма бира и хубава салата, при което Христова реагира - явно ходим на различни места, ще трябва да ми покажете. Драганов каза, че ще го направи.

И още - на вметка на Христова относно качеството и количеството, което се предлага в България от туристическия и ресторантьорския бранш, Драганов отговори доста "иновативно". Христова даде пример - иска се определена сума за салата, а в нея можеш да преброиш например късчетата месо. Ако има хора, които си броят късчетата, да потърсят лекарска помощ, отвърна проф. Драганов.

В крайна сметка двамата стигнаха до консенсус - трябвало да има и добро качество, и адекватни цени. Сега бил моментът ресторантьори, хотелиери и клиенти да постигнат съгласие какви ще са цените през 2026 година, каза още проф. Драганов.

