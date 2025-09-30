Ако се чувстваш изкушен, може да работиш на друго място – не в ДАИ и автомобилната администрация

Думите от заглавието са на вицепремиера и транспортен министър Гроздан Караджов. Той ги изрече в студиото на сутрешния блок на БНТ - заради скандала с искания подкуп от служители на автомобилната администрация, които са притиснали шофьори на камиони, превозващи техника и оборудване за концерта на Роби Уилямс на 28 септември вечерта - Още: Корупция и рекет преди Роби Уилямс: Има и по-лошо в ДАИ, върви "почистваща операция"

По думите на Караджов, за 8 месеца, откакто е министър, в автомобилната администрация имало 7 уволнения при 7 различни случая. Основното свързващо звено - корупционен рекет. Нямало обаче наказателни дела, защото свидетелите не искали с имената си да застанат в съда и да свидетелстват. Не стана ясно при това положение дали уволнените са завели дела за неправомерно освобождаване и съответно какъв е шансът да ги спечелят, след като Караджов няколко пъти повтори как такива уволнения са истинска борба с корупцията.