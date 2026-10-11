Живеем в нов свят, в който САЩ се управлява от руски агент, чиято цел е тук в Европа да ни бъде разкатана фамилията от Путин. Край на илюзиите. Идва буря

"Това, хора, е краят. Живеем в съвсем нов свят, в който САЩ се управлява от руски агент, чиято цел е тук в Европа да ни бъде разкатана фамилията от Путин". Това написа политологът проф. Евгений Дайнов по повод последните действия на американския президент Доналд Тръмп.

"Край на илюзиите. Идва буря", категоричен е Дайнов.

Още: Тръмп да си помисли два пъти, преди да направи украинците враговете на американците

Той коментира изказването на Тръмп, който заяви, че "е време Украйна да има нов президент". Тези думи бяха в отговор на критиките на Зеленски за споразумението за руския дизел, което постигнаха Вашингтон и Москва.

Според американския президент сделката ще понижи цените на горивото. Преговорите за Украйна, обаче, които се проведоха в Маями завършиха предсрочно и без пробив.

"Знаете ли какво предлагам? Предлагам им да си изберат нов лидер, който може да сключи сделка. Защото той е имал възможност да сключи много сделки, но по някаква причина така и не го прави. Казахме му: Можеш да правиш каквото си искаш с Русия, но не атакувай тези рафинерии, защото това създава проблем от световен мащаб. А той иска да създава проблеми за целия свят", заяви Тръмп. Тръмп: Време е Украйна да си смени президента, Зеленски прави проблеми на целия свят