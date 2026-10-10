Няма милост: Украйна започна атаки срещу руските мостове

Украйна атакува с дронове тази нощ моста в центъра на Ростов, който е много важен железопът мост над река Дон, свързващ Ростов с град Балтайск.

Участъкът Ростов — Батайск е критична транспортна и логистична артерия в Южна Русия, през която минава огромен обем железопътен трафик, включително товарен и пътнически, към Северен Кавказ, към пристанищата на Азовско и Черно море, както и снабдителни линии към южния фронт.

Дотук е известно, че дронът е нанесъл щети по конструкцията, което е наложило пълно спиране на движението на десетки влакове.

Още: Украйна правилно атакува руските рафинерии, да не спира: Специалният пратеник на Тръмп пред Fox News (ВИДЕО)

Украйна трябва да превърне руските рафинерии в руини: Естония иска спешна среща на ЕС