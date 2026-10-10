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Няма милост: Украйна започна атаки срещу руските мостове

10 октомври 2026, 23:42 часа 660 прочитания 0 коментара
Снимка: Wikipedia
Няма милост: Украйна започна атаки срещу руските мостове

Украйна атакува с дронове тази нощ моста в центъра на Ростов, който е много важен железопът мост над река Дон, свързващ Ростов с град Балтайск. 

Участъкът Ростов — Батайск е критична транспортна и логистична артерия в Южна Русия, през която минава огромен обем железопътен трафик, включително товарен и пътнически, към Северен Кавказ, към пристанищата на Азовско и Черно море, както и снабдителни линии към южния фронт. 

Дотук е известно, че дронът е нанесъл щети по конструкцията, което е наложило пълно спиране на движението на десетки влакове.

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Мост Ростов Ростов на Дон война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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