Отива си вкъщи при мама, но това, което не знае е, че майка му е гласувала за Тръмп

Думите от заглавието са на американския държавен глава Доналд Тръмп, изречени в Сан Антонио, Тексас. Американският лидер пристигна в южния щат, за да агитира в подкрепа на борещия се за място в Сената негов съпартиец Кен Пакстън. Още: За да удари рамо на другар, но..: Протестиращи секнаха реч на Тръмп

Тези хора не ми изглеждат хубави

Другите демонстранти се появяваха един след друг, като предизборната проява беше прекъсната поне шест пъти. Някои от тях бяха изведени от залата с полиция.

Тръмп отначало просто се опитваше да продължи да говори въпреки освиркванията от множеството. Но когато апострофиранията от място все така продължаваха, той заяви: "Тези хора определено не ми изглеждат хубави".

Тексас е най-големият по население щат в САЩ, който може да се смята за бастион на републиканците. През 2024 г. Тръмп спечели там с близо 15-процентна преднина. Но по-малко от месец преди изборния ден ниските рейтинги на президента в съчетание с войната в Иран и високите цени на бензина създадоха заплаха за републиканците в практически всеки щат.

Това е трето посещение на Тръмп в Тексас само за месец. Републиканската партия се опитва да предотврати евентуална синя вълна (т.е. убедителна победа на демократите) в щат, в който най-малко е очаквала да има такава.

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