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Спира сделката на Тръмп с Путин за дизел: Конгресмен-републиканец се задейства със законопроект

11 октомври 2026, 0:33 часа 1127 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Спира сделката на Тръмп с Путин за дизел: Конгресмен-републиканец се задейства със законопроект

Конгресменът-републиканец Брайън Фицпатрик възнамерява да внесе за гласуване законопроект, с който да спре сделката на американския президент Доналд Тръмп с руския диктатор Владимир Путин, която Тръмп обяви преди малко над 24 часа - за доставка на руски дизел за САЩ и "световните пазари" - ОЩЕ: Тръмп: Путин незабавно ще ни достави 300 000 тона дизел

Законопроектът носи името "Роналд Рейгън за мир чрез сила", съобщава The Kyiv Independent. С него ще бъдат блокирани всички покупки на руски петрол.

Идеята на Фицпатрик е законопроектът да бъде внесен в Камарата на представителите чрез процедура за директно гласуване, без да минава през комисия (Discharge Petition). Фицпатрик смята, че законопроектът "ще бъде приет с огромно мнозинство". Той е съпредседател на Групата за подкрепа на Украйна в Конгреса.

Освен всичко друго, действията на Тръмп противоречат на идеята на т.нар. Закон за адски санкции на покойния сенатор-републиканец Линдзи Греъм, с който американският президент (независимо кой е той) може да наложи до 500% мита върху руски стоки и вторични мита на държави, купуващи и продаващи руски петрол и руски петролни продукти. А през 2022 година в САЩ беше приет закон за забрана на руските петролни продукти, като най-важното условие за отмяната му е Русия да спре войната в Украйна - точно него Доналд Тръмп погази директно с решението си за сделка с Путин уж като неотложна нужда и това се счита за "административно изключение" т.е. няма нужда Конгресът да го одобри. Тази опция за неотложна нужда беше въведена със Закона за адските санкции, приет по-рано през настоящата 2026 година.

Какво представлява Тръмп заради привържениците си, вижте: "Мога да стоя тук и да говоря най-големите тъпотии и вие ще аплодирате. Но не казваме най-глупавите неща, а неща тип здрав разум" - Още: Първият танкер с руски дизел вече пристига в САЩ: Сделката Тръмп-Путин е била подготвяна тайно?

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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