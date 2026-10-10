Украйна правилно атакува руските рафинерии, да не спира: Специалният пратеник на Тръмп пред Fox News (ВИДЕО)

Мисля, че Путин иска да махне товара от дълбоките и много успешни удари на Украйна по руските рафинерии – да въвлече САЩ. Това заяви Кийт Келог, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна, който от много отдавна и де факто никога не пое водеща роля в процеса, защото Тръмп така и не му позволи. Келог изрично подчерта, че не може да повярва на руския диктатор и на икономическото му оръжие в дипломацията Кирил Дмитриев, шеф на Руския фонд за чуждестранни инвестиции - ОЩЕ: Украйна трябва да превърне руските рафинерии в руини: Естония иска спешна среща на ЕС
Келог изрично подчерта: Когато Украйна стреля по Русия, тя подбира военни цели и цели, които са важни за руската военна машина. Когато Русия стреля по Украйна, тя атакува училища, църкви. "Украйна пренася войната на руска земя и руснаците почват да осъзнават какво са боевете. Путин каза, че това е специална военна операция за 3 дни, а продължава пета година. Не мисля, че ще успее да завладее Донбас. Путин има голям проблем – не печели. Украйна прехвърля напрежението върху него и това е още една причина той да опитва да раздели украинците и американците. Украинците няма да спрат да атакуват руските рафинерии и не трябва да спират – това са военни цели, война е, правилно е, че атакуват", обясни Келог пред Fox News - ОЩЕ: Украйна за трети път удари най-голямото руско петролно хранилище в Европа
Kellogg turns against Trump. Former US special envoy for Ukraine, retired Lt. Gen. Keith Kellogg, says Ukraine should continue striking Russian oil refineries. “This is war. They are attacking correctly,” he said, backing Kyiv’s continued campaign against Russian refining infrastructure. #Ukraine— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 10, 2026
Archival footage shows a Ukrainian FP-1 drone navigating intense Russian defensive fire over the port of Novorossiysk, including air defenses, Pantsir systems and mobile fire groups. The drone may have struck a vessel in the port. #Russia https://t.co/WzHFRYQ8jN— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 10, 2026