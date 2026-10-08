Войната в Иран:

Мога да правя каквото си искам

08 октомври 2026, 6:44 часа 897 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мога да правя каквото си искам

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - и те бяха казани като част от изказване относно възможността срещу него да започне процедура по импийчмънт. Самият Тръмп и негови протежета като Майк Джонсън, сегашния председател на Камарата на представителите в Конгреса, все по-често говорят за това предвид очертаващата се "смяна на караула" в Конгреса - изборите в началото на ноември, на които демократите са явен фаворит да спечелят и то и в двете камари на Конгреса. А защо - защото Тръмп с политиката си и специално войната в Иран вдигна няколко пъти цените на горивата.

Тръмп стигна дотам да говори как можел "да направи много лоши неща" по отношение на Бил Клинтън, Джо Байдън и Барак Обама, защото е президент на САЩ. Той обаче виждал президентския пост като "много свещена позиция" - ОЩЕ: Те са банда т*пи к*чи синове

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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